NZ vs ENG, 1st Test, England tour of New Zealand, 2019: इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच में कीवी ऑलराउंडर खिलाड़ी मिचेल सैंटनर ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। बल्ले और गेंद से कमाल दिखाने के बाद सैंटनर ने सुपरमैन की तरह हवा में उड़कर बेहतरीन कैच लपका। सैंटनर के इस कैच को देख मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के साथ-साथ स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान रह गए। इंग्लैंड की टीम हार बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हार टालने के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पांचवें दिन पूरे 90 ओवर बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकें। इस दौरान वैगनर की गेंद पर ओली पोप ऑफ साइड की तरफ शॉट लगाया, जिसे सैंटनर ने हवा में छलांग लगाकर पकड़ लिया।

तेज गेंदबाज नील वैगनर के पांच विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड ने सोमवार को पहले टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन इंग्लैंड को पारी और 65 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की लीड बना ली है। साथ ही यह भी तय हो गया है कि टीम घरेलू सरजमीं पर लगातार 7वीं सीरीज में अजेय रहेगी। अंतिम सेशन में न्यूजीलैंड को जीत के लिए दो विकेट की दरकार थी। सैम कर्रन (नाबाद 29) और जोफ्रा ऑर्चर (30) ने नौवें विकेट के लिए 59 रन जोड़कर इंग्लैंड की ड्रॉ की उम्मीद बांधी।

वैगनर ने हालांकि लगातार गेंदों पर ऑर्चर और स्टुअर्ट ब्रॉड (00) को आउट करके इंग्लैंड को 197 रन पर समेटकर न्यूजीलैंड की जीत सुनिश्चित की। इंग्लैंड ने पहली पारी में 353 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने नौ विकेट पर 615 रन बनाने के बाद पारी घोषित की थी। इंग्लैंड ने दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 55 रन से की। टीम को पारी की हार से बचने के लिए इस समय 207 रन की दरकार थी। इंग्लैंड की टीम ड्रॉ के इरादे से उतरी। टीम ने बेहद धीमी बल्लेबाजी करते हुए दिन के शुरुआती 41 ओवर में कप्तान जो रूट (11) का विकेट गंवाकर सिर्फ 66 रन जोड़े।

न्यूजीलैंड की ओर से वैगनर ने 44 रन देकर 5 जबकि सेंटनर ने 53 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इस मैच के दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट सुबह सिर्फ एक ओवर फेंकने के बाद पसली में दर्द के कारण मैदान से बाहर चले गए और फिर दोबारा खेलने नहीं आए।

