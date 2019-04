IPL Highlights, RR vs CSK: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया। मैच के आखिरी ओवर में मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अंतिम ओवर में चेन्नई को 18 रन चाहिए थे और इस ओवर में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बेन स्टोक्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद अंपायर के एक फैसले ने मैच को चेन्नई से थोड़ा दूर कर दिया। दरअसल, ओवर की चौथी गेंद को पहले अंपायर ने नो-बॉल दी लेकिन बाद में मुकर गए। अंपायर की इस हरकत से नाराज महेंद्र सिंह धोनी मैदान में घुसकर अंपायर से बहस करने लगे। इसके बावजूद अंपायर ने नो बॉल नहीं मानी और अपने फैसले पर अटल रहे। अंतिम गेंद पर चार रनों की जरूरत थी, लेकिन स्टोक्स की वाइड की वजह से अब चेन्नई को 3 रन चाहिए थे, ऐसे में आखिरी गेंद पर मिचेल सैंटनर ने छक्का जड़कर चेन्नई को जीत दिलाई।

मिचेल सैंटनर का छक्का देख ड्रेसिंग रूम में मौजूद कप्तान धोनी सहित दूसरे खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे। राजस्थान के खिलाफ मैच जीतने के साथ ही चेन्नई ने शुरुआती सात मुकाबलों में 6 जीत हासिल कर टॉप पर पहुंच गई है। इस सीजन चेन्नई को सिर्फ मुंबई के हाथों एक मैच के दौरान हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान 2 अंकों के साथ सातवें स्थान पर मौजूद है। चेन्नई के लिए इस मैच को जीतना आसान नहीं था क्योंकि टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज एक बार फिर फ्लॉप साबित रहे थे।

