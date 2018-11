भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के एक बयान का ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन ने मजाक उड़ाया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकलने से पहले विराट कोहली ने स्लेजिंग नहीं करने की बात कही थी जो शायद जॉनसन को पसंद नहीं आई। जॉनसन ने ट्वीट किया, “मैं विराट के सेंड-ऑफ ना देखने का इंतजार करूंगा।” जॉनसन के इस ट्वीट से साफ है कि उन्हें नहीं लगता कि यह दौरा बिना किसी विवाद या स्लेजिंग के खत्म होगी। जॉनसन कोहली के इस बयान पर बिल्कुल भरोसा नहीं जता रहे हैं। बता दें कि मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान विराट कोहली ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में एक दूसरे पर फब्तियां कसने के कारण होने वाले विवाद नहीं होंगे। कोहली और वरिष्ठ तेज गेंदबाज इशांत शर्मा ने माना था कि यह पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि वे अपनी क्रिकेट किस तरह से खेलना चाहते हैं लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके खिलाड़ी छींटाकशी के मामले में अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे।

I look forward to no Virat send offs

— Mitchell Johnson (@MitchJohnson398) November 15, 2018