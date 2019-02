100 के नीचे टीम इंडिया हुई ऑलआउट तो उड़ाया मजाक, फैंस के निशाने पर पूर्व इंग्लैंड कप्तान

न्यूजीलैंड के खिलाफ गुरुवार को मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम की आलोचनाएं हो रही है। न्यूजीलैंड के हाथों 8 विकेट से करारी हार झेलने के बाद एक बार फिर भारतीय मिडल ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की गैर-मौजूदगी में टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और 92 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से सबसे अधिक 18 रन युजवेंद्र चहल ने बनाया। भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार टीम के खिलाड़ियों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसी दौरान इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी भारत की हार पर एक ट्वीट किया, लेकिन उनका यह ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया। माइकल वॉन ने ट्वीट कर लिखा, ’92 ऑल आउट भारत… यकीन नहीं होता कि आजकल के समय में भी कोई टीम 100 के अंदर ऑल आउट हो सकती है।’

वॉन के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ फैन ने इंग्लैंड की टीम के प्रदर्शन को लेकर वॉन से कई सवाल किए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पारी महज 77 रनों पर सिमट गई थी। इंग्लैंड को इस मैच में हार का सामना करना पड़ा था और वेस्टइंडीज ने इस मैच को 381 रनों से अपने नाम किया था। इसके अलावा भी फैन वॉन को पिछली कई मैचों को याद दिलाने का काम कर रहे हैं।

92 all out India … Can’t believe any team would get bowled out for under a 100 these days !!!!!!

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 31, 2019