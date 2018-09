Ind vs Eng, India vs England 5th Test Match: भारतीय कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में बल्ले से लगातार रन बना रहे हैं। पांचवे और आखिरी टेस्ट मैच में भी कोहली ने पहली पारी के दौरान 49 रन बनाए। कोहली भले ही अर्धशतक जड़ने में नाकाम रहे हों, लेकिन इंग्लैंड में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली राहुल द्रविड़ के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विराट कोहली को रिव्यू लेने के मामले में सबसे खराब कप्तान बताया है। इसकी वजह कोहली द्वारा लगातार लिए गए गलत फैसले रहे। कोहली ने दूसरी पारी के दौरान 12 ओवर के अंदर ही अपने दोनों रिव्यू गंवा दिए। कोहली ने दूसरी पारी के शुरुआत में ही कीटन जेनिंग्स के लिए रिव्यू की मांग की। रीप्ले में साफ दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को छोड़ते हुए जा रही है इस वजह से जेनिंग्स को ऑउट करार नहीं दिया गया और विराट का यह रिव्यू व्यर्थ चला गया।

इसके बाद दूसरा रिव्यू कप्तान कोहली ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर लिया और यह रिव्यू भी बेकार चला गया। जडेजा की गेंद एलिस्टर कुक के पैर से जा टकराई अपील को अंपायर ने नाकार दिया। कोहली ने रिव्यू लिया और उनका यह रिव्यू भी खराब चला गया। कोहली के इन फैसले को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान वॉन ने ट्वीट कर कहा कि कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं लेकिन रिव्यू लेने के मामले में उनकी समझ सबसे खराब है।

Virat is the best Batsman in the World .. #Fact .. Virat is the worst reviewer in the World .. #Fact #ENGvsIND

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 9, 2018