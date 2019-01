रविवार को पर्थ स्कॉर्चर्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग बैश लीग टूर्नामेंट का 30वां मैच खेला गया। इस मैच को एश्टन टर्नर की कप्तानी वाली टीम पर्थ स्कॉर्चर्स ने सात विकेट से अपने नाम किया। मैच भले ही पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीत लिया हो, लेकिन मैच के दौरान स्कॉर्चर्स के सलामी बल्लेबाज माइकल क्लिंगर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने विवाद पैदा कर दिया है। दरअसल, लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉर्चर्स की टीम की ओर से माइकल क्लिंगर और कैमरन बैंक्रॉफ्ट ने पारी की शुरुआत की। इस दौरान दूसरे ओवर की सातवीं गेंद पर माइकल क्लिंगर आउट हो गए। बेन वारशुईस की गेंद पर क्लिंगर ने थर्ड मैन की तरफ हवा में शॉट खेला और स्टीवन ओ कीफ को अपना कैच थमा बैठे। आउट होने के बाद वो पवेलियन चले गए, लेकिन इस दौरान किसी ने भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये ओवर की सातवीं गेंद थी। एक ओवर के दौरान छह गेंदें ही फेंकी जा सकती है, ऐसे में इस सातवीं गेंद ने मैदानी अंपायर्स पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

क्रिकेट फैंस माइकल क्लिंगर का आउट होना अंपायर की लापरवाही का नतीजा मान रहे हैं। यहां तक कि मैच के दौरान कमेंटेटर भी इस घटना से हैरान नजर आए। कमेंट्री कर रहे पेनल का कहना था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अंपायर इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है। बता दें कि इस मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स के कप्तान एश्टन टर्नर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी सिक्सर्स की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 177 रन बनाने में कामयाब रही।

100% confirmation Michael Klinger was dismissed off the 7th ball of an over…#BBL08 pic.twitter.com/gzOfh8Pq9M

— #7Cricket (@7Cricket) January 13, 2019