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Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 41वें मैच में बुधवार (29 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मुंबई इंडियंस 7 में से 2 मैच जीतकर 9वें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 103 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद 8 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। सनराइजर्स ने लगातार चार मैच जीते हैं। पिछले मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया था।हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 34 मैचों में मुंबई इंडियंस ने 15 में जीत दर्ज की है। 19 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। वानखेड़े में सनराइजर्स के खिलाफ 9 में से 7 मैच मुंबई इंडियंस जीती है।

Indian Premier League, 2026

Mumbai Indians 

vs

Sunrisers Hyderabad  

Match Yet To Begin ( Day – Match 41 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:37 (IST) 29 Apr 2026

अभिषेक-इशान के खिलाफ मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों का रिकॉर्ड

जसप्रीत बुमराह के अलावा कॉर्बिन बॉश और ट्रेंट बोल्ट का अभिषेक शर्मा के खिलाफ मैच अच्छा रहा है। बोल्ट का इशान किशन के खिलाफ भी अच्छा रिकॉर्ड है।

17:27 (IST) 29 Apr 2026

कमिंस का रोहित-सूर्या के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड

पैट कमिंस ने रोहित शर्मा को पांच बार और सूर्यकुमार यादव को तीन बार आउट किया है।

17:17 (IST) 29 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद स्क्वाड

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे, ईशान मलिंगा, स्मरण रविचंद्रन, लियाम लिविंगस्टोन, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, कामिंदू मेंडिस, जयदेव उनादकट, जीशान अंसारी, शिवम मावी, गेराल्ड कोएट्जी, दिलशान मदुशंका, क्रेन्स फुलेट्रा, ओंकार तरमाले, अमित कुमार।

17:07 (IST) 29 Apr 2026

मुंबई इंडियंस का स्क्वाड

क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), नमन धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर, कृष भगत, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, राज बावा, विल जैक्स, मयंक रावत, रोहित शर्मा, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, रयान रिकेल्टन, रघु शर्मा, केशव महाराज, मयंक मार्कंडे, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

17:02 (IST) 29 Apr 2026

रोहित शर्मा के खेलने पर सस्पेंस

रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं। सनराइझर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने पर भी सस्पेंस है। मिचेल सैंटनर की जगह केशव महाराज टीम से जुड़ गए हैं।

17:00 (IST) 29 Apr 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 34 मैचों में मुंबई इंडियंस ने 15 में जीत दर्ज की है। 19 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। वानखेड़े में सनराइजर्स के खिलाफ 9 में से 7 मैच मुंबई इंडियंस जीती है।

16:59 (IST) 29 Apr 2026

सनराइजर्स हैदराबाद का शानदार प्रदर्शन

सनराइजर्स हैदराबाद 8 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। सनराइजर्स ने लगातार चार मैच जीते हैं। पिछले मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया था।

16:57 (IST) 29 Apr 2026

मुंबई इंडियंस के हालात

मुंबई इंडियंस 7 में से 2 मैच जीतकर 9वें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 103 रनों से हार का सामना करना पड़ा था।

16:56 (IST) 29 Apr 2026
नमस्कार

नमसकार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मैच और खेल जगत की खबरों से जुड़ी जानकारी के लिे जनसत्ता के साथ बने रहें।