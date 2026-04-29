Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 41वें मैच में बुधवार (29 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। मुंबई इंडियंस 7 में से 2 मैच जीतकर 9वें नंबर पर है। पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स से 103 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद 8 में से 5 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। सनराइजर्स ने लगातार चार मैच जीते हैं। पिछले मैच में उसने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया था।हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 34 मैचों में मुंबई इंडियंस ने 15 में जीत दर्ज की है। 19 में सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत दर्ज की है। वानखेड़े में सनराइजर्स के खिलाफ 9 में से 7 मैच मुंबई इंडियंस जीती है।

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Sunrisers Hyderabad

Match Yet To Begin ( Day – Match 41 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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