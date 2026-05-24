Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में राजस्थान के लिए प्लेऑफ का टिकट दांव पर है। अगर रॉयल्स जीती तो प्लेऑफ टिकट उसका, वरना वह रेस से बाहर हो जाएगी। मुंबई के लिए खोने को कुछ नहीं है, ऐसे में यह टीम खेल बिगाड़ सकती है। राजस्थान के कप्तान रियान पराग की फिटनेस पर संशय है, यशस्वी फिर से कप्तानी कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का एक बार फिर से आमना-सामना होने वाला है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी इस सीजन आखिरी बार हार्दिक पंड्या करने के लिए तैयार हैं। सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं और रोहित शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ही नजर आ सकते हैं।
Indian Premier League, 2026
Mumbai Indians
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Match 69 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
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वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी नजरें
13 मैचों में 579 रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन टॉप स्कोरर वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर से सभी की नजरें टिकी रहेंगी। अगर वैभव का बल्ला चला तो कुछ ही ओवर में मैच की बाजी पलट जाती है।
राजस्थान के लिए हर हाल में जीतना जरूरी
राजस्थान रॉयल्स के लिए हर हाल में जीत जरूरी है, अगर उसे प्लेऑफ में एंट्री पक्की करनी है। वरना हारकर राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।
वानखेड़े में किसकी मददगार होगी पिच?
मुंबई में मौसम साफ है, बारिश की संभावना नहीं है। धूप खिली रहेगी, पिच थोड़ी सख्त और बल्लेबाजों के मुरीद हो सकती है। उछाल अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान चेजिंग की तरफ जा सकते हैं।
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राजस्थान और मुंबई के बीच कांटे की टक्कर
वानखेड़े में भी मुंबई 5-4 से ही आगे है, लेकिन 2023 के बाद से राजस्थान ने चार बार मुंबई को आईपीएल में हराया है और तीन मैच ही मुंबई जीती है। इस सीजन भी पिछली भिड़ंत में राजस्थान ने मुंबई को 27 रन से मात दी थी।
MI vs RR: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अभी तक कुल 31 मैच हुए हैं और कांटे की टक्कर रही है। 16 मैच मुंबई जीती है और 15 मैच राजस्थान ने भी जीते हैं।
वैभव-बुमराह का फिर आमना-सामना
वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन मुंबई के खिलाफ पिछली भिड़ंत में 15 गेंद पर पचासा ठोका था और दिग्गज जसप्रीत बुमराह के ऊपर दो छक्के एक ही ओवर में लगाए थे। एक बार फिर से 15 वर्षीय बल्लेबाज का सामना भारत के नंबर 1 मौजूदा तेज गेंदबाज से होगा।
रियान पराग और रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर सस्पेंस
राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की फिटनेस पर सस्पेंस है। वह पिछला मैच नहीं खेले थे। इस मैच में भी उनके खेलने पर कोई ताजा अपडेट नहीं आया है। रविंद्र जडेजा भी पिछले मैच में फिट नहीं थे और इस मैच में भी खेलने की संभावना कम लग रही है।
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मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड
क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवर, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक्स, मयंक मारकंडे, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।
राजस्थान रॉयल्स का पूरा स्क्वाड
यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दासुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रविंद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, इमनजोत सिंह चहल।
MI Vs RR Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
IPL 2026 का 69वां मैच, मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। यह दोपहर का मैच है और इसका टॉस दोपहर 3 बजे होगा और लाइव एक्शन 3.30 बजे शुरू होगा।
नमस्कार
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