Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में राजस्थान के लिए प्लेऑफ का टिकट दांव पर है। अगर रॉयल्स जीती तो प्लेऑफ टिकट उसका, वरना वह रेस से बाहर हो जाएगी। मुंबई के लिए खोने को कुछ नहीं है, ऐसे में यह टीम खेल बिगाड़ सकती है। राजस्थान के कप्तान रियान पराग की फिटनेस पर संशय है, यशस्वी फिर से कप्तानी कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का एक बार फिर से आमना-सामना होने वाला है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी इस सीजन आखिरी बार हार्दिक पंड्या करने के लिए तैयार हैं। सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं और रोहित शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ही नजर आ सकते हैं।

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Match 69 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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