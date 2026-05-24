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Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 के 69वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में राजस्थान के लिए प्लेऑफ का टिकट दांव पर है। अगर रॉयल्स जीती तो प्लेऑफ टिकट उसका, वरना वह रेस से बाहर हो जाएगी। मुंबई के लिए खोने को कुछ नहीं है, ऐसे में यह टीम खेल बिगाड़ सकती है। राजस्थान के कप्तान रियान पराग की फिटनेस पर संशय है, यशस्वी फिर से कप्तानी कर सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी और जसप्रीत बुमराह का एक बार फिर से आमना-सामना होने वाला है। मुंबई इंडियंस की कप्तानी इस सीजन आखिरी बार हार्दिक पंड्या करने के लिए तैयार हैं। सूर्यकुमार यादव भी मौजूद हैं और रोहित शर्मा बतौर इम्पैक्ट प्लेयर ही नजर आ सकते हैं।

Indian Premier League, 2026

Mumbai Indians 

vs

Rajasthan Royals  

Match Yet To Begin ( Day – Match 69 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

IPL Playoffs Qualify Chances 2026 LIVE Updates: WATCH Here

Live Updates
12:59 (IST) 24 May 2026

अर्जुन का सटीक निशाना: IPL 2026 में सिर्फ एक मैच खेलकर लूटी वाहवाही, पिता सचिन और बहन सारा तेंदुलकर ने किए भावुक पोस्ट

अर्जुन तेंदुलकर का आईपीएल 2026 में पूरा सीजन लगभग बेंच पर गुजर रहा था। अंतिम मैच में लखनऊ की प्लेइंग 11 में उन्हें मौका मिला। वह पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के सबसे किफायती गेंदबाज रहे। ...यहां पढ़ें
12:51 (IST) 24 May 2026

वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी नजरें

13 मैचों में 579 रन बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के इस सीजन टॉप स्कोरर वैभव सूर्यवंशी पर एक बार फिर से सभी की नजरें टिकी रहेंगी। अगर वैभव का बल्ला चला तो कुछ ही ओवर में मैच की बाजी पलट जाती है।

12:50 (IST) 24 May 2026

राजस्थान के लिए हर हाल में जीतना जरूरी

राजस्थान रॉयल्स के लिए हर हाल में जीत जरूरी है, अगर उसे प्लेऑफ में एंट्री पक्की करनी है। वरना हारकर राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।

12:41 (IST) 24 May 2026

वानखेड़े में किसकी मददगार होगी पिच?

मुंबई में मौसम साफ है, बारिश की संभावना नहीं है। धूप खिली रहेगी, पिच थोड़ी सख्त और बल्लेबाजों के मुरीद हो सकती है। उछाल अच्छा होगा। यानी कुल मिलाकर रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। टॉस जीतने वाले कप्तान चेजिंग की तरफ जा सकते हैं।

12:37 (IST) 24 May 2026

IPL 2026 प्लेऑफ का गणित: आखिरी दिन, अंतिम 2 मैच और एक स्थान बाकी; PBKS, RR या KKR, रेस में कौन आगे?

आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज का अंतिम दिन आ चुका है। आखिरी दिन दो मैच हैं और एक स्थान प्लेऑफ का बाकी है। रेस में तीन टीमें हैं पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स। तीनों के लिए क्या समीकरण है, यहां पढ़ें:- ...यहां पढ़ें
12:37 (IST) 24 May 2026

राजस्थान और मुंबई के बीच कांटे की टक्कर

वानखेड़े में भी मुंबई 5-4 से ही आगे है, लेकिन 2023 के बाद से राजस्थान ने चार बार मुंबई को आईपीएल में हराया है और तीन मैच ही मुंबई जीती है। इस सीजन भी पिछली भिड़ंत में राजस्थान ने मुंबई को 27 रन से मात दी थी।

12:36 (IST) 24 May 2026

MI vs RR: कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अभी तक कुल 31 मैच हुए हैं और कांटे की टक्कर रही है। 16 मैच मुंबई जीती है और 15 मैच राजस्थान ने भी जीते हैं।

12:35 (IST) 24 May 2026

वैभव-बुमराह का फिर आमना-सामना

वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन मुंबई के खिलाफ पिछली भिड़ंत में 15 गेंद पर पचासा ठोका था और दिग्गज जसप्रीत बुमराह के ऊपर दो छक्के एक ही ओवर में लगाए थे। एक बार फिर से 15 वर्षीय बल्लेबाज का सामना भारत के नंबर 1 मौजूदा तेज गेंदबाज से होगा।

12:34 (IST) 24 May 2026

रियान पराग और रविंद्र जडेजा की फिटनेस पर सस्पेंस

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की फिटनेस पर सस्पेंस है। वह पिछला मैच नहीं खेले थे। इस मैच में भी उनके खेलने पर कोई ताजा अपडेट नहीं आया है। रविंद्र जडेजा भी पिछले मैच में फिट नहीं थे और इस मैच में भी खेलने की संभावना कम लग रही है।

12:31 (IST) 24 May 2026

गुरिंदरवीर ने 100 मीटर रेस में रचा इतिहास, एक दिन में 3 बार टूटा नेशनल रिकॉर्ड; उसैन बोल्ट से सिर्फ 0.51 सेकंड पीछे

भारतीय धावक गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में जारी फेडरेशन कप में इतिहास रच दिया। उनके नाम भारत का 100 मीटर स्प्रिंट का रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वह वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में उसैन बोल्ट से मात्र 0.51 सेकंड पीछे रह गए। ...और पढ़ें
12:30 (IST) 24 May 2026

मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड

क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवर, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, राज अंगद बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक्स, मयंक मारकंडे, रयान रिकेलटन (विकेटकीपर), रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

12:30 (IST) 24 May 2026

राजस्थान रॉयल्स का पूरा स्क्वाड

यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, एडम मिल्ने, बृजेश शर्मा, यशराज पुंजा, दासुन शनाका, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रविंद्र जडेजा, संदीप शर्मा, शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नांद्रे बर्गर, कुलदीप सेन, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, इमनजोत सिंह चहल।

12:29 (IST) 24 May 2026

MI Vs RR Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?

IPL 2026 का 69वां मैच, मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। यह दोपहर का मैच है और इसका टॉस दोपहर 3 बजे होगा और लाइव एक्शन 3.30 बजे शुरू होगा।

12:28 (IST) 24 May 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 69वें मैच मुंबई इंडियंस बनाम राजस्थान रॉयल्स की सभी लाइव अपडेट्स की जानकारी मिलेंगी और लाइव स्कोरकार्ड भी उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी इस ब्लॉग में आपको मिलती रहेंगी।