MI vs RCB LIVE score, IPL 2026 20th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आमना-सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें होंगी जीत की पटरी पर वापस लौटने की। दोनों टीमें राजस्थान रॉयल्स के सामने पिट कर आई हैं। इस मैच में दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने-सामने होंगी। वहीं जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली व रोहित शर्मा और जोश हेजलवुड की बैटल देखने लायक होगी। मुंबई ने अभी तक तीन में से दो मैच गंवाए हैं और आरसीबी ने तीन में से एक मैच हारा और दो मैच जीते हैं।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Mumbai Indians
Royal Challengers Bengaluru
Match Yet To Begin ( Day – Match 20 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
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MI vs RCB के बीच कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड
कुल मैच- 34मुंबई इंडियंस ने जीते- 19रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते- 15
MI vs RCB: क्या है मुंबई की पिच रिपोर्ट?
यह मैच वानखेड़े की पिच नंबर 8 पर खेला जाएगा, जहां गेंद और बल्ले अच्छी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, यहां खेले गए सात आईपीएल मैचों में से चेज करने वाली टीम ने सिर्फ चार में जीत दर्ज की है। स्पिनर्स का प्रदर्शन तेज गेंदबाजों से बेहतर रहा है।
आरसीबी का पूरा स्क्वाड
फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जोश हेज़लवुड, वेंकटेश अय्यर, सुयश शर्मा, जैकब बेथेल, रसिख सलाम डार, कनिष्क चौहान, जैकब डफी, मंगेश यादव, स्वप्निल सिंह, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, विहान मल्होत्रा, सात्विक देसवाल।
मुंबई इंडियंस का पूरा स्क्वाड
रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, एएम गजनफर, जसप्रीत बुमराह, शेरफेन रदरफोर्ड, कॉर्बिन बॉश, रॉबिन मिंज, राज बावा, अश्विनी कुमार, मिचेल सेंटनर, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, रघु शर्मा, अथर्व अंकोलेकर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।
MI vs RCB Match: कब और कहां खेला जाएगा मुकाबला?
IPL 2026 के 20वें मैच में रविवार (12 अप्रैल) को मुंबई इंडियंस का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में सामना होगा। इस मैच का टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच का लाइव एक्शन शाम 7.30 बजे शुरू होगा।
नमस्कार
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