MI vs RCB LIVE score, IPL 2026 20th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 20वें मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आमना-सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें होंगी जीत की पटरी पर वापस लौटने की। दोनों टीमें राजस्थान रॉयल्स के सामने पिट कर आई हैं। इस मैच में दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली आमने-सामने होंगी। वहीं जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली व रोहित शर्मा और जोश हेजलवुड की बैटल देखने लायक होगी। मुंबई ने अभी तक तीन में से दो मैच गंवाए हैं और आरसीबी ने तीन में से एक मैच हारा और दो मैच जीते हैं।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 20 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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