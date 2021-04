PBKS VS MI: रोहित शर्मा ने मैच गंवाने के साथ बनाया अनचाहा रिकॉर्ड, चार साल में पहली बार इस कारण हारी टीम

चेन्नई की पिच बल्लेबाजी के लिए मुश्किल मानी जाती है। इस पिच पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान रोहित शर्मा ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली। लेकिन इसके बावजूद मुंबई के कप्तान ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

2017 के बाद रोहित ने आईपीएल में अबतक 22 अर्धशतक लगाए हैं। लेकिन चार साल में यह पहली बार है जब रोहित के अर्धशतक लगाने के बावजूद मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। यह पंजाब की मुंबई के खिलाफ आईपीएल के इतिहास में अबतक की सबसे बड़ी जीत थी। इतना ही नहीं यह उनके टी20 करियर में दूसरी बार था जब रोहित ने 50 से ज्यादा गेंद खेली और उनका स्ट्राइक रेट मात्र 130 का था।

रोहित ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 63 रनों की पारी खेली। यह रोहित का आईपीएल में 40वां अर्धशतक था। इसी के साथ उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली के 40 अर्धशतकों की बराबरी कर ली है।

Rohit Sharma’s 63 (52) was his first of 22 fifty-plus scores in T20s since the IPL 2017 to result in a defeat.

Today was also only the second time Rohit had a strike rate below 130 after facing 50+ balls in his T20 career. #IPL2021 #PBKSvMI

— Sampath Bandarupalli (@SampathStats) April 23, 2021