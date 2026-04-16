IPL 2026, MI vs PBKS Cricket Match Live Scorecard: मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के 24वें लीग मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। 4 में से 3 मैच गंवा चुकी मुंबई के लिए जीत बेहद जरूरी है, लेकिन शानदार प्रदर्शन कर रही पंजाब से उसे कड़ी चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। पंजाब इस वक्त 7 अंक के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है और अगर वो मुंबई को हरा देती है तो वो पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। वहीं मुंबई सिर्फ 2 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। रोहित शर्मा के इस मैच में खेलने की संभावना नहीं है ऐसे में मुंबई के लिए पारी की शुरुआत रयान रिकेल्टन के साथ क्विंटन डिकॉक कर सकते हैं।

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Punjab Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 24 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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