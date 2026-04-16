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IPL 2026, MI vs PBKS Cricket Match Live Scorecard: मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स आईपीएल 2026 के 24वें लीग मुकाबले में वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। 4 में से 3 मैच गंवा चुकी मुंबई के लिए जीत बेहद जरूरी है, लेकिन शानदार प्रदर्शन कर रही पंजाब से उसे कड़ी चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। पंजाब इस वक्त 7 अंक के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है और अगर वो मुंबई को हरा देती है तो वो पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। वहीं मुंबई सिर्फ 2 अंक के साथ 9वें स्थान पर है। रोहित शर्मा के इस मैच में खेलने की संभावना नहीं है ऐसे में मुंबई के लिए पारी की शुरुआत रयान रिकेल्टन के साथ क्विंटन डिकॉक कर सकते हैं।

Indian Premier League, 2026

Mumbai Indians 

vs

Punjab Kings  

Match Yet To Begin ( Day – Match 24 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

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Live Updates
16:38 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: रोहित शर्मा के खेलने पर संदेह

रोहित शर्मा अपने आखिरी लीग मुकाबले के दौरान इंजर्ड हो गए थे और उन्हें हैमस्ट्रिंग की समस्या हुई थी। रोहित पूरी तरह से ठीक नहीं हैं ऐसे में उनका पंजाब के खिलाफ खेलने पर सस्पेंस है।

16:35 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स के बॉलर फेंक रहे हैं जमकर वाइड

पंजाब किंग्स के गेंदबाज खास तौर पर अर्शदीप सिंह काफी वाइड इस सीजन में फेंक रहे हैं। पिछली चार पारियों में इस टीम के गेंदबाजों ने सिर्फ वाइड से 37 रन दिए हैं।

16:32 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: पावरप्ले में प्रियांश आर्या का धमाल

आईपीएल 2025 प्रियांश आर्य पावरप्ले में 188.41 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं जो इस चरण में कम-से-कम 150 गेंदें खेलने वाले किसी भी बल्लेबाज का सर्वाधिक स्ट्राइक रेट है। प्रियांश अपनी टीम को अब तक इस सीजन में अच्छी शुरुआत देने में सफल रहे हैं।

16:28 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: वानखेड़े में पंजाब का शानदार रिकॉर्ड

पंजाब किंग्स ने मुंबई के वानखेड़े में खेले गए 10 आईपीएल मैचों में मुंबई इंडियंस को 5 बार हराया है जो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के साथ किसी भी टीम द्वारा संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है। सीएसके और आरसीबी ने मुंबई को वानखेड़े में 13 में से 5 मैचों में हराया है।

16:25 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स की टीम

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकुर, हरप्रीत बराड़, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायल अविनाश, विशाल निषाद, अजमतुल्लाह उमरजई, लॉकी फर्ग्यूसन, प्रवीण दुबे, बेन द्वारशुइस।

16:24 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: मुंबई इंडियंस की टीम

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, शार्दुल ठाकुर, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मारकंडे, जसप्रित बुमरा, कॉर्बिन बॉश, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स, मयंक रावत, अथर्व अंकोलेकर, रॉबिन मिंज, एएम गजनफर, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

16:22 (IST) 16 Apr 2026

MI vs PBKS Today Match: मुंबई इंडियंस बनाम पंजाब किंग्स

नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच इस सीजन का 24वां मैच खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक इस ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ क्रिकेट व खेल की अन्य खबरों के लिए भी हमारे साथ जुड़े रहें।