Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 47वें मैच में सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों का सफर काफी खराब रहा है। मुंबई इंडियंस 9 मैच में 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है। वह लगातार तीन मैच हारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैच में 2 जीत के साथ 10वें नंबर पर है। वह लगातार पांच मैच हारी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचों में से 6 में लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस को 2 में जीत मिली है।

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Lucknow Super Giants

Match Yet To Begin ( Day – Match 47 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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