Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 47वें मैच में सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों का सफर काफी खराब रहा है। मुंबई इंडियंस 9 मैच में 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है। वह लगातार तीन मैच हारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैच में 2 जीत के साथ 10वें नंबर पर है। वह लगातार पांच मैच हारी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचों में से 6 में लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस को 2 में जीत मिली है।
Indian Premier League, 2026
Mumbai Indians
Lucknow Super Giants
Match Yet To Begin ( Day – Match 47 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
मुबंई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार, एएम गजनफर, रघु शर्मा और कॉर्बिन बॉश।
पूरन बनाम बुमराह
निकोलस पूरन ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 22 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए हैं और और दो बार आउट हुए हैं।
बुमराह बनाम पंत
जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत को भी परेशान किया है। आईपीएल में उन्हें सात बार आउट किया है और 46 गेंदों में 55 रन दिए हैं।
जॉन सीना की फिर WWE रिंग में वापसी, BACKLASH से पहले बड़ा ऐलान; रेसलमेनिया में भी निभाई थी खास भूमिका
बुमराह बनाम मार्श और मार्कराम
जसप्रीत बुमराह ने टी20 मैचों में मिचेल मार्श के खिलाफ 28 गेंदों पर सिर्फ 28 रन और एडेन मार्करम के खिलाफ 29 गेंदों पर 26 रन दिए हैं। उन्होंने दोनों को एक-एक बार आउट किया है।
रोहित शर्मा के खेलने पर संशय
रोहित शर्मा के खेलने पर संशय बरकरार है। वह खुद अपने खेलने पर फैसला लेंगे।
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड
एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, अक्षत रघुवंशी, अब्दुल समद, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्जके, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, मयंक यादव, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।
मुंबई इंडियंस स्क्वाड
विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, रघु शर्मा, राज बावा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डिकॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।
हेड टू हेड रिकॉर्ड
हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचों में से 6 में लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस को 2 में जीत मिली है।
लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर
लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैच में 2 जीत के साथ 10वें नंबर पर है। वह लगातार पांच मैच हारी है।
मुंबई इंडियंस का सफर
मुंबई इंडियंस 9 मैच में 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है। वह लगातार तीन मैच हारी है।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 47वें मैच में सोमवार को मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच और खेल जगत की अन्य खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।