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Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Today Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के 47वें मैच में सोमवार (4 मई) को मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों का सफर काफी खराब रहा है। मुंबई इंडियंस 9 मैच में 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है। वह लगातार तीन मैच हारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैच में 2 जीत के साथ 10वें नंबर पर है। वह लगातार पांच मैच हारी है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचों में से 6 में लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस को 2 में जीत मिली है।

Indian Premier League, 2026

Mumbai Indians 

vs

Lucknow Super Giants  

Match Yet To Begin ( Day – Match 47 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:40 (IST) 4 May 2026

मुबंई इंडियंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), विल जैक्स, नमन धीर, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या (कप्तान), कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, अश्विनी कुमार, एएम गजनफर, रघु शर्मा और कॉर्बिन बॉश।

17:30 (IST) 4 May 2026

पूरन बनाम बुमराह

निकोलस पूरन ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ 22 गेंदों पर सिर्फ 17 रन बनाए हैं और और दो बार आउट हुए हैं।

17:20 (IST) 4 May 2026

बुमराह बनाम पंत

जसप्रीत बुमराह ने ऋषभ पंत को भी परेशान किया है। आईपीएल में उन्हें सात बार आउट किया है और 46 गेंदों में 55 रन दिए हैं।

17:10 (IST) 4 May 2026

जॉन सीना की फिर WWE रिंग में वापसी, BACKLASH से पहले बड़ा ऐलान; रेसलमेनिया में भी निभाई थी खास भूमिका

जॉन सीना को हाल ही में रेसलमेनिया 42 के दौरान एक नई भूमिका में देखा गया था। अब नए पीपीवी इवेंट बैकलैश से पहले बड़ा ऐलान हो गया है। 9 मई को होने वाले इस शो में भी सीना नजर आने वाले हैं। ...अधिक जानकारी
17:10 (IST) 4 May 2026

बुमराह बनाम मार्श और मार्कराम

जसप्रीत बुमराह ने टी20 मैचों में मिचेल मार्श के खिलाफ 28 गेंदों पर सिर्फ 28 रन और एडेन मार्करम के खिलाफ 29 गेंदों पर 26 रन दिए हैं। उन्होंने दोनों को एक-एक बार आउट किया है।

17:05 (IST) 4 May 2026

रोहित शर्मा के खेलने पर संशय

रोहित शर्मा के खेलने पर संशय बरकरार है। वह खुद अपने खेलने पर फैसला लेंगे।

17:00 (IST) 4 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मोहसिन खान, अक्षत रघुवंशी, अब्दुल समद, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, जोश इंग्लिस, एनरिक नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्जके, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, मयंक यादव, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

16:55 (IST) 4 May 2026

मुंबई इंडियंस स्क्वाड

विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, कृष भगत, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, रघु शर्मा, राज बावा, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, क्विंटन डिकॉक, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, दानिश मालेवार, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार।

16:54 (IST) 4 May 2026

हेड टू हेड रिकॉर्ड

हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 8 मैचों में से 6 में लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत मिली है। मुंबई इंडियंस को 2 में जीत मिली है।

16:53 (IST) 4 May 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स का सफर

लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैच में 2 जीत के साथ 10वें नंबर पर है। वह लगातार पांच मैच हारी है।

16:53 (IST) 4 May 2026

मुंबई इंडियंस का सफर

मुंबई इंडियंस 9 मैच में 2 जीत के साथ 9वें नंबर पर है। वह लगातार तीन मैच हारी है।

16:53 (IST) 4 May 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 47वें मैच में सोमवार को मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच और खेल जगत की अन्य खबरों से जुड़ी जानकारी के लिए जनसत्ता के साथ जुड़े रहें।