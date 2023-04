IPL 2023,MI vs KKR Playing-11: आर्चर की होगी वापसी? केकेआर भी करेगा बदलाव, ऐसी हो सकती दोनों टीमों की प्लेइंग XI

Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Playing 11: मुंबई इंडियंस ने अपना पिछला मैच जीता है जबकि केकेआर को पिछले मैच में हार मिली थी

आईपीएल 2023,मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग 11

