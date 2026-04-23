IPL 2026, CSK vs MI Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में होगा। इस वक्त दोनों टीमों को जीत की तलाश है जिससे कि वो अंकतालिका में मजबूत स्थिति में आ सकें और प्लेऑफ के लिए दोनों की दावेदारी बनी रहे। मुंबई को जहां पिछले मैच में जीत मिली थी तो वहीं सीएसके को पिछले मैच में हार मिली थी। दोनों टीमों ने अब तक खेले 6-6 मैचों में से 2-2 मैच जीते हैं और अंकतालिका में मुंबई 7वें तो वहीं सीएसके 8वें स्थान पर है। इस मैच में एमएस धोनी के खेलने की संभावना जताई जा रही है। रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं इस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है।
Indian Premier League, 2026
Mumbai Indians
Chennai Super Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 33 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
MI vs CSK Today Match: अंशुल कंबोज की शानदार गेंदबाजी
सीएसके के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और वो सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में प्रिंस यादव के पाश पहले नंबर पर हैं। अंशुल ने अब तक खेले 6 मैचों में 13 विकेट लिए हैं।
MI vs CSK Today Match: सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म
मुंबई के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव बेहद खराब फॉर्म में हैं और उनका बल्ला पिछले 6 मैचों से नहीं चला है। सूर्यकुमार मध्यक्रम में टीम के लिए बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन वो रन बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
MI vs CSK Today Match: डिकॉक ने किया था निराश
डिकॉक ने इस सीजन के पहले ही मैच में शतक लगाया था, लेकिन दूसरे मैच में वो नहीं चले। डिकॉक से उम्मीद रहती है कि वो टीम के लिए स्कोर करेंगे। अब सीएसके के खिलाफ वो चलते हैं या नहीं इस पर निगाहें लगी रहने वाली है।
MI vs CSK Today Match: रोहित के खेलने पर सस्पेंस
रोहित सीएसके के खिलाफ खेलेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुई है। पिछले मैच में मुंबई के लिए क्विंटन डिकॉक के साथ दानिश मालेवार ने ओपन किया था। दानिश नहीं चल पाए थे, लेकिन अगर इस मैच में रोहित वापसी करते हैं तो वो डिकॉक के साथ ओपन कर सकते हैं।
MI vs CSK Today Match: तिलक वर्मा का शानदार फॉर्म
मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में हैं। मुंबई के आखिरी लीग मैच में उन्होंने गजब की पारी खेली थी और शतक लगाया था। उनकी शतकीय पारी के दम पर ही मुंबई को जीत मिली थी। तिलक का लय में आना टीम के लिए बड़ी राहत है।
MI vs CSK Today Match: मुंबई के लिए भी जीत बेहद जरूरी
मुंबई टीम की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इस टीम ने भी अब तक खेले 6 में से 2 ही मैच जीते हैं और 4 अंक साथ ये टीम भी 7वें नंबर पर है। टॉप 4 में पहुंचने के लिए उसे अगले 8 मैचों में से कम से कम 5 मैच जीतने ही होंगे।
MI vs CSK Today Match: सीएसके के लिए जीत जरूरी
सीएसके ने अब तक 6 मैच खेले हैं जिसमें उसे 2 में जीत मिली है और 4 मैचों में इस टीम को हार मिली है। इस टीम के अभी 4 अंक हैं और ये 8वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद को जीवंत बनाए रखने के लिए इस टीम के लिए जीत जरूरी है।
MI vs CSK Today Match: एमएस धोनी के खेलने की संभावना
सीएसके के पूर्व कप्तान व स्टार खिलाड़ी एमएस धोनी पूरी तरह से फिट हैं और वो इस मैच में खेल सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन उनके खेलने पर फैसला मैच से ठीक पहले लिया जा सकता है।
MI vs CSK Today Match: चेन्नई सुपर किंग्स की टीम
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मैट हेनरी, एमएस धोनी, अकील होसेन, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, उर्विल पटेल, अमन खान, जैकरी फॉल्केस।
क्विंटन डfकॉक (विकेटकीपर), दानिश मालेवार, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), शेरफेन रदरफोर्ड, मिचेल सैंटनर, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, एएम गजनफर, अश्विनी कुमार, राज बावा, कॉर्बिन बॉश, मयंक रावत, रघु शर्मा, रोहित शर्मा, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर, विल जैक, मयंक मारकंडे, रयान रिकेलटन, रॉबिन मिंज, मोहम्मद सलाहुद्दीन इजहार>
MI vs CSK Today Match: मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा और इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक इस ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।