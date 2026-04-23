IPL 2026, CSK vs MI Cricket Match Live Scorecard: आईपीएल 2026 के 33वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में होगा। इस वक्त दोनों टीमों को जीत की तलाश है जिससे कि वो अंकतालिका में मजबूत स्थिति में आ सकें और प्लेऑफ के लिए दोनों की दावेदारी बनी रहे। मुंबई को जहां पिछले मैच में जीत मिली थी तो वहीं सीएसके को पिछले मैच में हार मिली थी। दोनों टीमों ने अब तक खेले 6-6 मैचों में से 2-2 मैच जीते हैं और अंकतालिका में मुंबई 7वें तो वहीं सीएसके 8वें स्थान पर है। इस मैच में एमएस धोनी के खेलने की संभावना जताई जा रही है। रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं इस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है।

Indian Premier League, 2026 Mumbai Indians

vs Chennai Super Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 33 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

Live Updates