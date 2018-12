मेलबर्न रेनीगेड्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच खेला गया बिग बैश लीग का छठा मैच काफी रोमांचक रहा। मैच अंतिम ओवर में जाकर मेलबर्न रेनीगेड्स ने पांच विकेट से अपने नाम किया। इस मैच में मेलबर्न की ओर से सबसे अधिक 49 रन डेनिल क्रिश्चियन ने बनाए। क्रिश्चियन ने नाबाद 49 रनों की पारी में 27 गेंदों का सामना किया, इस दौरान उन्होंने 5 छक्के और दो चौके भी लगाए। आपको जानकर हैरानी होगी इस मैच से पहले क्रिश्चियन पेट दर्द की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। सुबह के समय वह अस्पताल में दर्द से कराह रहे थे, लेकिन शाम होते-होते वह स्वस्थ महसूस करने लगे। इसके बाद उन्होंने मैच में खेलने का फैसला किया और टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। बता दें कि इस मैच में मेलबर्न के कप्तान टॉम कूपर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके बाद कॉलिन इंग्राम की कप्तानी वाली एडिलेड की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी एडिलेड की शुरुआत खराब रही और टीम को पहले ओवर में ही एलेक्स कैरी के रूप में झटका लग गया। इसके बाद कप्तान इंग्राम ने जैक वेदरलैंड के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 40 के पार पहुंचाया, लेकिन वह इस साझेदारी को और ज्यादा लंबा नहीं खींच सकें। इंग्राम 21 रन बनाकर आउट हो गए। एडिलेड की ओर से मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे अधिक 65 रनों का योगदान दिया। शॉर्ट की बदौलत टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 174 रन बनाने में कामयाब रही।

