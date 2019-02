VIDEO: आपस में ही टकरा गए रन लेते बल्लेबाज, ऐसा रन आउट देखकर छूट जाएगी हंसी

ऑस्‍ट्रेलिया में चल रही बिग बैश लीग में बुधवार को मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर्स के बीच खेले गए मैच के दौरान जोनाथन कुक अजीब ढंग से रन आउट हुए। क्रिकेट इतिहास में इस तरह का रन आउट बहुत कम ही बार देखा गया है। दरअसल, मेलबर्न ने सिडनी के सामने जीत के लिए 141 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे सिडनी के बल्लेबाज हासिल करने में नाकाम रहे। आखिरी के ओवरों में टीम को जीत दिलाने के लिए तेज गति से रन बनाने की कोशिश में गुरिंदर संधू ने शॉट खेलकर रन भागने की कोशिश की और इस दौरान वह अपने साथी बल्लेबाज जोनाथन कुक से टकरा गए। कुक और संधू के बीच गेंद को पकड़ने के लिए गेंदबाज हैरी गुरनी के आने से दोनों ही बल्लेबाजों का बैलेंस बिगड़ा और वह आपस में ही टकरा गए। बता दें कि इस मैच में मेलबर्न के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न की शुरुआत खराब रही और टीम ने 50 रनों के भीतर ही अपने चार बल्लेबाजों का विकेट खो दिया। मेलबर्न की ओर से सबसे अधिक 51 रन कैमरन बोयस ने बनाया। इसके अलावा मोहम्मद नबी ने भी टीम के लिए अहम 36 रन जोड़े। इन दोनों बल्लेबाजों की बदौलत मेलबर्न की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 140 रन बनाने में कामयाब रही। 141 रनों का पीछा करने उतरी सिडनी की शुरुआत भी खराब रही और टीम ने 45 रनों के अंदर ही टॉप के चार बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया।

There is a LOT going on in this bizarre run-out! #BBL08 pic.twitter.com/8vkEmWsx5l

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 30, 2019