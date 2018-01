विकेटकीपर का पहले ही जश्न मनाना पड़ा भारी, एक चूक से सुपरओवर में चला गया मैच, वीडियो वायरल

महिला बिग बैश लीग (WBBL) के एक मैच में विकेटकीपर का मैच पूरा होने से पहले जश्न मनाना पूरी टीम के भारी पड़ गया और मैच सुपर ओवर तक चला गया। दरअसल बुधवार (3 जनवरी, 2017) को मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी वूमन सिक्सर्स के बीच टूर्नामेंट का 25वां मैच खेला गया। इसमें मेलबर्न टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट के नुकसान विरोधी टीम के सामने 121 रनों का लक्ष्य रखा। लक्ष्य के पीछा करने मैदान पर उतरे सिडनी सिक्सर्स के खिलाड़ी भी जल्दी-जल्दी आउट होने लगे।

इसपर मैच के अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे। लेकिन बल्लेबाज एक ही रन ले पाए और विकेटकीपर एमा इंग्लिस जीत का जश्न मनाने लगीं, मगर नॉन स्ट्राइक पर खड़े खिलाड़ी ने अतिरिक्त रन के लिए दौड़ लगा दी। बाद में इसे रन मान लिया गया और टीम का स्कोर बराबरी तक पहुंचा गया। विकेटकीपर इसी गलती के चलते मैच सुपर ओवर तक पहुंच गया। हालांकि सुपर ओवर में मैच मेलबर्न रेनेगेड्स ने जीत लिया।

बता दें कि मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से सबसे अधिक रन कप्तान एमी सैटरथवेट ने बनाए। उन्होंने 44 गेंदों पर 44 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने चार चौके भी मारे। वहीं मैच को सुपर ओवर तक ले जाने वाली विकेटकीपर बल्लेबाज एमा इंग्लिस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 17 गेंद में 31 रन बनाए। जबकि टीम के चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए।

दूसरी तरफ सिडनी वूमन सिक्सर्स की तरफ से कप्तान एलसी पैरी ने सबसे अधिक 37 बनाए। पारी के दौरान उन्होंने तीन चौके और एक छक्का भी मारा। हालांकि वह टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो सकीं।

Brilliant awareness from Sarah Aley takes this to a Super Over!

https://t.co/r9Ifc6XRyn #WBBL03 pic.twitter.com/EOn6xx3QNz

— Rebel Women’s Big Bash League (@WBBL) January 3, 2018