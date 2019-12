MLR vs ADS, 15th Match, Big Bash League 2019-20: एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न रेनीगेड्स के बीच रविवार को एक बेहद ही अहम मुकाबला खेला गया। इस मैच को एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 18 रनों से अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए एडिलेड की टीम ने 20 ओवर में 155 रन बनाए, जवाब में मेलबर्न की टीम 20 ओवर में 137 रन ही बना सकी। इस मैच के दौरान एक घटना ऐसी घटी जिसने खिलाड़ियों के साथ-साथ प्रशंसकों का ध्यान भी अपनी ओर तेजी से खींचने का काम किया। दरअसल, मेलबर्न रेनीगेड्स की पारी के 17वें ओवर में अंपायर आउट देते देते अपना फैसला अचानक ही बदल लिया और अपनी नाक में खुजली करने लगे। अंपायर ग्रेग डेविड्सन ने राशिद खान की अपील के बाद उंगली को हवा में उठाया, लेकिन वह बीच में ही अपने हाथ को रोककर खुजली करने लगे।

अंपायर के हाथ को हवा में उठता देख एडिलेड स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी जश्न मनाने लग गए। गेंदबाज राशिद खान भी बेहद खुश नजर आए। लेकिन नॉट आउट करार दिए जाने के बाद उनका जश्न फीका पड़ गया। अंपायर ने अपनी दलील देते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ी को आउट देने के लिए नहीं बल्कि अपनी नाक में खुजली करने के लिए उंगली उठाई थी। अंपायर की इस हरकत को देख मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के साथ-साथ क्रिकेट प्रशंसक भी हैरान रह गए।

Greg Davidson with a bit of an itchy schnoz at Marvel Stadium #nosegate #BBL09 pic.twitter.com/m3M772Atox

— KFC Big Bash League (@BBL) December 29, 2019