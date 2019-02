VIDEO: फाइनल मुकाबले में कुछ इस तरह रन आउट हो गए फिंच, खुद पर नहीं हुआ यकीन

Melbourne Renegades vs Melbourne Stars Final BBL 2018-19 : बिग बैश लीग के फाइनल मैच में रविवार को मेलबर्न रेनेगेड्स के कप्तान एरोन फिंच अजीबोगरीब अंदाज में रन आउट हुए। एरोन फिंच ने 10 गेंदों में महज 13 रन बनाए। दरअसल, मार्कस हैरिस और सैम हार्पर का विकेट जल्दी गिरने के बाद एरोन फिंच कैमरन व्हाइट के साथ टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जैक्सन बर्ड पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए, इस ओवर की आखिरी गेंद पर व्हाइट ने सीधे बल्ले से एक शॉट लगाया। गेंद जाकर सीधा सामने वाली स्ंटप से जा टकराई। जैक्सन बर्ड की चलाकी यहां मेलबर्न स्टार्स काम आई, उन्होंने गेंद को हाथ से टच कर फिंच को पवेलियन की ओर भेजने का काम किया। बता दें कि मेलबर्न रेनेगेड्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच फाइनल मुकाबला मेलबर्न के डॉकलैंड स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच मेलबर्न स्टार्स ग्लेन मैक्सवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित किया।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न रेनेगेड्स की शुरुआत खराब रही और टीम के सलामी बल्लेबाज मार्क्स हैरिस दूसरे ओवर में ही कैच आउट हो गए। इसके बाद सैम हार्पर भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद नबी की जगह टीम में शामिल हुए कैमरन व्हाइट से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी टीम के लिए महज 12 रन ही जोड़ने में कामयाब हो सकें।

A Bucket Moment to end all Bucket Moments as Finch is run out off Bird’s boot!#BBLFinal | @KFCAustralia pic.twitter.com/ewI4i9WTZE

— KFC Big Bash League (@BBL) February 17, 2019