भारतीय टीम मौजूदा समय में इंग्लैंड दौरे पर है। टी-20 सीरीज जीतने के बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीम अब एक अगस्त से होने वाली टेस्ट सीरीज में अपना दम खम दिखाएगी। घर में इंग्लैंड की टीम भारतीय खिलाड़ी पर होने वाले इस दौरे पर हावी रहने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि, भारत यहां टी-20 और वनडे खेल चुकी है और वह विदेशों में अच्छा करने वाली टीम है, लेकिन टेस्ट मैच में टीम को पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल भारतीय टीम एसेक्स काउंटी के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रही है। दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक एसेक्स ने 237 रनों पर अपने पांच विकेट खो दिए हैं। वह अभी भी भारत से 158 रन पीछे है। बती दें कि इंग्लैंड के जिस होटल में भारतीय टीम रुकी हुई है, वहां एयर कंडीशन की कमी थी और खिलाड़ियों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं खिलाड़ियों द्वारा शिकायत किए जाने के बाद होटल रूम में एसी की संख्या बढ़ा दी गई है। मशहूर कमेंट्रेटर हर्षा भोगले ने एक ट्वीट के जरिए बताया कि आज के समय में यह इंसान की जरूरत है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते”।

वहीं एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति एमसीसी ने पहले टेस्ट मैचट से पहले सालों से चली आ रही एक परंपरा को बदलने का काम किया है। क्रिकेट ग्राउंड पर खिलाड़ी अब बिना जैकेट के भी टॉस के लिए आ सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई कप्तान बिना जैकेट के ही टॉस के लिए मैदान पर आएगा। इसके पीछे की वजह इंग्लैंड की गर्मी को माना जा रहा है। इंग्लैंड मौजूदा समय में यूरोप की सबसे अधिक तापमान वाली देश है। इन दिनों इंग्लैंड का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है।

Find it amusing that the Times (UK) should say that “India’s demands and complaints have extended to lack of air-conditioning in their hotel…”. In this era, for an elite sports team, air-conditioning is not an excessive demand but a necessity.

बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज एक अगस्त से शुरू होगा। इससे पहले अभ्यास मैच में ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने गेंद से तो वहीं दिनेश कार्तिक, मुरली विजय, हार्दिक पंड्या, केएल राहुल और विराट कोहली ने अपने फॉर्म का परिचय दिया है।

Due to the abnormally warm temperatures, MCC has decided to dispense with requirement for gentlemen to wear jackets in the Pavilion and arrive wearing one.

This applies to Members of MCC and Middlesex and their guests. pic.twitter.com/KP07HK1eSl

— Lord’s Cricket Ground (@HomeOfCricket) July 26, 2018