कई टूर्नामेंट्स को होस्ट कर चुकीं स्पोर्ट्स एंकर मयंती लेंगर इन दिनों एक बार फिर चर्चा में बनी हुईं हैं। 2012 में मयंती ने भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी के साथ शादी कर ली थी। स्टुअर्ट पूर्व चयनकर्ता रोजर बिन्नी के बेटे हैं। हाल ही में उनके नाम पर एक फर्जी ट्वीट को ट्विटर पर ट्रॉल करने वाले लोगों को मयंती ने करारा जवाब दिया है। मयंती कई चीजों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहती हैं, लेकिन उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह ट्वीट उनके फर्जी ट्विटर अकाउंट से किया गया है। दरअसल, दो दिन पहले ही साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले वनडे मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई। इसके बाद टीम में पुराने खिलाड़ी युवराज सिंह, सुरेश रैना, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को टीम में शामिल नहीं करने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस बीच मयंती के फर्जी अकाउंट से ट्विट किया गया कि भारतीय टीम का सिलेक्शन काफी अच्छा है। आर. अश्विन यूजलेस खिलाड़ी हैं और उन्हें टीम में जगह नहीं देना सिलेक्टर्स का सही फैसला है।

स्टुअर्ट बिन्नी और मयंती लेंगर।

फिर क्या था इस ट्वीट को पढ़ फैंस भड़क गए और हैश टैग कर उनको खरी-खोटी सुनाने लगे। कुछ लोगों ने उनके पति स्टुअर्ट बिन्नी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। मयंती लेंगर से रहा नहीं गया और उन्होंने ट्वीट कर कहा कि तुम्‍हें ओरिजनल और फेक आईडी में समझ नहीं आता क्या? उन्होंने लिखा कि जो ट्वीट मैंने किया ही नहीं प्लीज उसके लिए मुझे टैग मत किया करो। इसके बाद यूजर्स ने अपनी गलती स्वीकार कर उनसे मांफी भी मांगी।

The All India Senior Selection Committee met in Mumbai to select the Indian team for the 6-match ODI series against South Africa #TeamIndia pic.twitter.com/szbbC6l3MU — BCCI (@BCCI) December 23, 2017

Very Good Selection. Ashwin is useless in Overseas in limited overs cricket. Team India lost champions trophy because of ashwin. Select one more multi talented all rounder like Stuart Binny — Mayanti Langer (@Langer_Mayanti) December 23, 2017

मयंती लेंगर ने भी उन्हें माफ करते हुए ट्वीट किया। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार मयंती ट्विटर पर ट्रॉल होती रही है। स्टुअर्ट बिन्नी जिस दौरान भारतीय टीम में शामिल थे, उस समय टीम में प्रदर्सन नहीं करने पर सोशल मीडिया कई पर लोगों ने उन पर निशाना साधा था।

@MayantiLanger_B Ohh ur supporting ur husband well done but when compared to yuvi and Raina what is the position of Binny — Shyam Sundar (@Shyam80744never) December 23, 2017

You do realise that’s not me right? Request you not to tag me. Thanks — Mayanti Langer Binny (@MayantiLanger_B) December 23, 2017

@MayantiLanger_B pardon me It was my mistake — Shyam Sundar (@Shyam80744never) December 23, 2017

No problem! Thanks. — Mayanti Langer Binny (@MayantiLanger_B) December 23, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App