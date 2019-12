Mayank replaced injured Shikhar Dhawan ODI team: टेस्ट क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी का कदिल जीतने वाले मयंक अग्रवाल को विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भी टीम में चुना गया है। अग्रवाल को चोटिल सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के विकल्प के तौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मयंक ने बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट टेस्ट में शानदार फॉर्म का परिचय दिया था। यही वजह है कि चयनकर्ता अपने इस खिलाड़ी को वनडे फॉर्मेट में ही आजमाना चाह रहे हैं। भारतीय टेस्ट टीम में जगह पक्की कर चुके सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का कहना है अगर रणनीति स्पष्ट है तो विभिन्न प्रारूपों के अनुरूप ढलना आसान होता है।

अग्रवाल ने ‘चहल टीवी’ पर कहा, ‘‘मैं इस तरह जितना अधिक खेलूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा क्योंकि मुझे खाली बैठने की जगह क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा। जब मानसिकता बदलने (प्रारूपों में बदलाव के कारण) की बात आती है तो बेसिक्स समान रहते हैं। अगर रणनीति स्पष्ट है तो प्रारूपों के अनुरूप ढलना आसान होता है और खेल को लेकर आपकी समझ स्पष्ट होती है।’’

पिछले साल दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट डेब्यू के बाद से अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन किया है और वह 2019 सत्र का अंत इस प्रारूप में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से एक के रूप में कर रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि वह टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हों या सीमित ओवरों का क्रिकेट उनका ध्यान हमेशा काम पर होता है।

