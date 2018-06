दुनिया के सामने गर्लफ्रेंड को किया था प्रपोज, अब शादी करने जा रहे हैं मयंक अग्रवाल

कर्नाटक की ओर से खेलने वाले मयंक अग्रवाल को इस सीजन आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने खरीदा था। घरेलू टूर्नामेंट में अपने बल्ले का दम दिखा चुके मयंक के लिए आईपीएल का यह सीजन भी कुछ खास नहीं रहा। आईपीएल में एक-दो पारी की छोड़ दिया जाए तो मयंक बल्ले से बुरी तरह फ्लॉप रहे, लेकिन घरेलू टूर्नामेंट में मयंक अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मयंक अग्रवाल पर्सनल लाइफ में काफी रोमांटिक इंसान है। वह अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड आशिता सूद के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। मयंक ने पिछले साल दिसंबर में आशिता को प्रपोज किया था और अब ऐसी खबरें आ रही है कि दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मयंक ने अपनी शादी की जानकारी 31मई को एक ट्वीट कर दी। इतना ही नहीं 2 जून को मयंक ने एक और ट्वीट कर जश्न की तैयारी के बारे में बताया। दो जून को किए इस ट्वीट में मयंक ने लिखा, “शादी की तैयारियां अब शुरू हो चुकी है”।

वहीं पंजाब की टीम में मयंक के साथ खेलने वाले उनके साथी खिलाड़ी केएल राहुल ने भी सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर कर उन्हें शादी की बधाई दी। केएल राहुल ने लिखा, ”मयंक के जीवन का आज बहुत बड़ा दिन है”। बता दें कि मयंक ने लंदन के थेम्स रिवर के किनारे हवाई झूले पर अपनी गर्लफ्रेंड आशिता को प्रपोज किया, जिसके बाद वह उन्हें मना नहीं कर पाई। मयंक अग्रवाल और आशिता को आने वाले जीवन के लिए कई क्रिकेटर्स ने बधाई दी है।

बता दें कि मयंक अग्रवाल आईपीएल में दिल्ली, आरसीबी औप पंजाब की ओर से खेल चुके हैं। घरेलू टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले मयंक को भारतीय टीम में अपनी जगह बनाने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। निदास ट्रॉफी में मयंक अग्रवाल को नहीं चुने जाने पर सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स ने अपनी भड़ास भी निकाली थी।

Looking forward to a lifetime of this. Let’s get this party started! pic.twitter.com/FDOmmIEzac

— Mayank Agarwal (@mayankcricket) May 31, 2018