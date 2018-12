भारतीय ओपनर मयंक अग्रवाल पहले टेस्ट में मिले मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में टेस्ट डेब्यू करने वाले मयंक ने दोनों ही पारियों में टीम के लिए अहम रन बनाए। मयंक ने पहली पारी में 76 तो वहीं दूसरी पारी में 42 रन बनाकर अपने फॉर्म का परिचय दिया। इतना ही नहीं फील्डिंग के दौरान भी मयंक ने टीम के लिए तीन अहम कैच पकड़े। पहली पारी के दौरान दो कैच लेने वाले मयंक दूसरी पारी में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 15 ओवर में दो विकेट पर 54 रन बना लिए थे, इसी बीच जडेजा 16 वां ओवर लेकर आए। उस्मान ख्वाजा 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान जडेजा की गेंद पर शॉर्ट-लेग पर फील्डिंग कर रहे मयंक अग्रवाल चोटिल हो गए। ओवर की दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने स्वीप शॉट खेला और गेंद जाकर सीधे मयंक के गर्दन पर जा लगी।

मयंक के पास खड़े चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे चोट लगते ही मयंक के पास पहुंचे। वहीं कप्तान विराट कोहली भी कुछ समय बाद मयंक से उनकी हाल चाल पूछने गए। मयंक दर्द की वजह से कुछ समय के लिए अपनी आंखें भी नहीं खोल सके थे। मयंक कुछ समय तक वहीं खड़े रहें, इसके बाद साथी खिलाड़ियों ने उन्हें संभालने का काम किया। तीसरे टेस्ट मैच में भारत बेहद मजबूत स्थिति में बना हुआ है और उसके पास बॉक्सिंग डे टेस्ट जीतने का सुनहरा मौका है।

Mayank Agarwal is making his way from the field after this nasty blow fielding in close.

Hopefully nothing serious #AUSvIND pic.twitter.com/tE1aCQqhwl

