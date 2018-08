कर्नाटक के बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं। शानदार फॉर्म में होने के बावजूद उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला है। इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम के दो टेस्ट मैचों के लिए टीम का ऐलान किया गया, इस टीम में पृथ्वी शॉ और हनुमा विहारी जैसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया। मयंक को उम्मीद थी कि उन्हें अंतिम दो मैचों के लिए टीम में चुना गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मयंक ने खेले पिछले 11 मुकाबलों में से पांच में शतकीय पारी खेली है। दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ तो उन्होंने 220 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। इसके बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में भी मयंक ने अपने बल्ले से खूब रन बरसाए। इतना ही नहीं इंग्लैंड दौरे पर इंडिया ए के साथ गए मयंक ने वहां कि पिचों पर भी शानदार प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज ए और इंग्लैंड ए के खिलाफ मयंक ने शतक जड़ विदेशी सरजमीं पर भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया।

मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ।

मयंक को टीम में शामिल नहीं करने वाले सिलेक्टर्स को फैन्स भी जमकर लताड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन्स टीम चयन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि इंडिया-बी ने चतुष्कोणीय सीरीज के अपने दूसरे मैच में इंडिया-ए को सात विकेट से हरा दिया। इंडिया-ए ने यहां केएससीए स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 217 रन का स्कोर बनाया, जिसे इंडिया-बी ने 41.1 ओवर में तीन विकेट पर 218 रन बनाकर हासिल कर लिया।

इंडिया-बी की सीरीज में यह दूसरी जीत है। उसने इससे पहले दक्षिण अफ्रीका-ए को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 30 रन से हराया था। मयंक ने 114 गेंदों पर 14 चौके और तीन छक्के लगाए। शुभमन गिल ने 55 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 42 और इशान किशन ने 25 रन का योगदान दिया। कप्तान मनीष पांडे ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया। इंडिया-ए की तरफ से खलील अहमद ने दो और दीपक चहर ने एक विकेट हासिल किए।

Happy for Hanuma Vihari.. I want to feel happy for Mayank Agarwal too.. I hope it will be soon! — Broken Cricket (@BrokenCricket) August 25, 2018

Gotta feel for Mayank Agarwal. He’s been in everything that’s asked of him to get into the Indian side. Prithvi shaw gets a nod ahead of him. Luck matters!! Isn’t it? #ENGvIND — Adil Mohammed (@Adil_888) August 22, 2018

I’m confused on what to say lol

I think Mayank is tad unlucky cause I thought both of them would get chance But let’s see how this goes — Saurabh Shinde (@imsgshinde) August 22, 2018

Few months back Chief Selector MSK Prasad said Mayank Agarwal is under their radar for selection to the National Team. Seeing today’s selection I think Mayank Agarwal will be kept under the radar until he retires from domestic cricket. Shame on you @BCCI — G Sriram (@sriramaero) August 22, 2018

All said and done, Mayank Agarwal playing quadrangulars over warming the bench with the Test team in England may not be a bad thing after all. Puts him in the frame to force his way into the ODI team for Asia Cup. — Shashank Kishore (@captainshanky) August 25, 2018

Can’t quarrel with Prithvi Shaw’s inclusion in India’s Test squad. Very exciting talent and deserves his shot. But in the meantime, Mayank Agarwal is not letting any opportunity go to remind the selectors he’s still in contention too. Century today: https://t.co/0NM9dsi48y — Saurabh Somani (@saurabh_42) August 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App