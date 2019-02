ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 24 फरवरी से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। इस सीरीज से पहले सोशल मीडिया पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग का एड बेहद पॉपुलर हो रहा है। इस एड में सहवाग ‘बेबीसिटिंग’ को लेकर ऑस्ट्रेलियाई टीम की टांग खींचते दिखाई पड़ रहे हैं। अब इस एड का एक नया वीडियो जारी किया गया है। इस एड में ऑस्ट्रेलियान टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू हेडन भी उनका साथ देते नजर आए। दरअसल, इस वीडियो में सहवाग बच्चों के लिए दूध लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं, ‘बेटा आप भी दूध पी लो, वर्ना कोहली आ जाएगा।’ तभी एक गेंद आकर सहवाग के हाथ पर लगती है जिसके बाद उनके हाथ से दूध की सभी बोतलें नीचे गिर जाती है। सहवाग गुस्से से इधर-उधर देख ही रहे होते हैं कि मैथ्यू हेडन आकर उन्हें नसीहत देते हैं। मैथ्यू हेडन कहते हैं, ‘वीरू पाजी ऑस्ट्रेलियन को बच्चा मत समझना’। इसके बाद एड में दोनों टीमों का जिक्र किया जाता है।

बता दें कि इससे पहले वाले एड में सहवाग ने कहा था कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने पूछा था कि बेबिसिटिंग करोगे? हमने कहा सबके सब आ जाओ, जरूर करेंगे। इसके बाद मैथ्यू हेडन ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जवाब देने का काम किया था। मैथ्यू हैडन ने ट्वीट कर कहा था कि सतर्क रहिए वीरू पाजी, ऑस्ट्रेलिया टीम को अभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद दोनों एक बार फिर इस मुद्दे पर आमने-सामने नजर आए।

I do not want to say ‘I told you so’ but guess what, I TOLD YOU SO, @virendersehwag!

The Aussies are up for the #babysitting challenge from Feb 24 on Star Sports. #INDvAUS pic.twitter.com/46knNAenlB

— Matthew Hayden AM (@HaydosTweets) February 16, 2019