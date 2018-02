गप्टिल ने मारी सेंचुरी, ट्रोल होने लगीं प्रीति जिंटा, जानें क्या है वजह

न्‍यूजीलैंड के स्‍टार बल्‍लेबाज मार्टिन गप्टिल ने शुक्रवार (16 फरवरी) को ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली। T-20 ट्राई सीरीज के तहत ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मैच में उन्‍होंने महज 54 बॉल में ही 105 रन ठोक डाले। इसको लेकर ट्विटर पर किंग्‍स इलेवन पंजाब की को-ऑनर और बॉलीवुड अभिनेत्री प्रिटी जिंटा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गईं। दरअसल, हाल में बेंगलुरु में आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई थी। गप्टिल को किसी ने नहीं खरीदा था। नीलामी के दौरान प्रिटी जिंटा काफी सक्रिय थीं, जिसको लेकर उन्‍हें ट्रोल किया जाने लगा। लोग उनसे पूछने लगे कि उन्‍होंने खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान इस खिलाड़ी को क्‍यों नहीं खरीदा? साई किशोर ने लिखा, ‘प्रिटी जिंटा ने आईपीएल-2018 के लिए मार्टिन गप्टिल को अपने पास नहीं रखा। अब उसे डूबने दीजिए।’ अब्‍दुल्‍ला खान ने ट्वीट किया, ‘प्रिटी जिंटा आपने मार्टिन गप्टिल को क्‍यों नहीं पिक किया…वह T-20 फॉर्मेट में सबसे ज्‍यादा रन स्‍कोर करने वाले खिलाड़ी हैं।’ एक अन्‍य व्‍यक्ति ने लिखा, ‘आईपीएल में जिस खिलाड़ी को किसी ने नहीं खरीदा वह T-20 में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाला बल्‍लेबाज बन गया है। प्रिटी जिंटा आपने अच्‍छी तरह से खरीदारी नहीं की।’ जग्‍गी ने ट्वीट किया, ‘आईपीएल ऑक्‍शन में मार्टिन गप्टिल को किसी ने नहीं खरीदा। टीम में वह बेहतरीन बैकअप होते।’ वहीं, बाला ने लिखा, ‘प्रिटी क्‍या आपने उनकी पारी देखी?’

If you want him in the team, you pay for a franchise and then get him in. Criticising franchises for doing the right thing makes no sense.

— Alagappan V (@IndianMourinho) February 16, 2018