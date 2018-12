बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण भारत को पर्थ टेस्ट मैच के आखिरी दिन मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 146 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की इस वर्ष मार्च में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर डरबन में मिली 118 रन की जीत के बाद से टेस्ट में यह पहली जीत है। वहीं, बतौर कप्तान टिम पेन की यह पहली जीत है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। भारत ने पहला टेस्ट 31 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे जबकि भारत पहली पारी में 283 रन पर ऑलआउट हो गया था। इस तरह आस्ट्रेलिया के पास पहली पारी के आधार पर 43 रन की बढ़त थी। मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 243 रनों का स्कोर और बनाया और भारत के सामने जीत के लिए कुल 287 रनों का लक्ष्य रखा था। मैच के चौथे दिन 287 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई और दिन के खेल खत्म होने तक आधी टीम पवेलियन लौट गई। चौथे दिन मैदान पर खिलाड़ियों के बीच कई बार नोक-झोंक भी देखने को मिली। भारतीय कप्तान विराट कोहली और टिम पेन के बीच कई बार जुबानी जंग देखने को मिली। इसके बाद जब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान में उतरे तो उनके साथ युवा बल्लेबाज मार्कस हैरिस ने स्लेजिंग की।

दरअसल, पंत जब 9 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो शॉर्ट लेग पर खड़े हैरिस ने उनसे कहा, ”तुम अगर आउट हो जाओगे तो यहां से बाहर जा सकते हो और आज रात को हम पर्थ के डिस्‍को में पार्टी कर सकते हैं। पर्थ का डिस्को बेहद शानदार है।” लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम से उम्मीद थी कि वह दो दिन रहते इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन उसकी सलामी जोड़ी एक बार फिर विफल रही। मिशेल स्टार्क ने पारी की चौथी गेंद पर ही लोकेश राहुल (0) को बोल्ड कर दिया।

@MarcusHarris14 to Pant: “If you get out you can go out and disco tonight. Good circuit on a Monday night in Perth.” #AUSvIND #FoxCricket pic.twitter.com/Mg2pSfLHxa

— Fox Cricket (@FoxCricket) December 17, 2018