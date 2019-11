Maratha Arabians vs Northern Warriors (MAR vs NOR) T10 Dream 11 Team Prediction, Playing 11 Today Match Live Updates: मराठा अरेबियंस और नॉर्दर्न वारियर्स के बीच टी-10 लीग का आज यानी 15 नवंबर 2019 को पहला मुकाबला खेला जाना है। दोनों ही टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का आगज करना चाहेंगी। शुक्रवार से शुरू हो रही इस लीग का इंतजार क्रिकेट फैंस भी बेसब्री से कर रहे हैं। यह टूर्नामेंट 24 नवंबर तक चलेगा। इसमें कई स्टार खिलाड़ी गेंद और बल्ले से अपना जलवा बिखरते नजर आएंगे।

मराठा अरेबियंस की कप्तानी पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह के हाथों में है। युवी पहली बार इस लीग में हिस्सा लेने जा रहे हैं। युवराज सिंह के अलावा टीम में लसिथ मलिंगा और ड्वेन ब्रावो जैसे खिलाड़ी भी मराठा में शामिल हैं। वहीं नॉर्दर्न वारियर्स की कमान डैरन सैमी करते दिखाई देंगे।अबुधाबी की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, ऐसे में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है। पिछले पांच मैचों पर नजर डाले तो यहां का औसत स्कोर 121 का रहा है। वहीं चेज करती हए पांच में से दो बार टीम को जीत मिली है।

संभावित प्लेइंग इलेवन

मराठा अरेबियंस: युवराज सिंह (कप्तान), क्रिस लिन, एडम लिथ, चैडविक वाल्टन, ड्वेन ब्रावो, दासुन शनाका, जेम्स फुलर, वानिंदु हसरंगा, मिशेल मैकक्लेनाघन, लसिथ मलिंगा, मोहम्मद कासिम।

नॉर्दर्न वारियर्स: डैरेन सैमी (कप्तान), जॉर्ज मुन्से, सिकंदर रजा, सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, एसेला गुणारत्ने, क्रिस ग्रीन, रयाद एमरिट, नुवान प्रदीप, प्रवीण तांबे, अमीन हयात।