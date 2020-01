BEN vs SRH, Round 6, Elite Group A and B, Ranji Trophy 2019-20: पिछले पांच साल से भारतीय टीम से बाहर चल रहे मनोज तिवारी को इस सीजन भी आईपीएल के लिए कोई खरीददार नहीं मिला। दिसंबर में नीलामी के दौरान मनोज तिवारी को खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। अनसोल्ड रहने के बाद मनोज तिवारी ने जश्न मनाते हुए एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मनोज तिवारी आईपीएल में कोलकाता नाइड राइडर्स, किंग्स इलेवन पंजाब जैसी टीमों की ओर से खेल चुके हैं। मनोज तिवारी ने सोमवार को रणजी ट्रॉफी के मैच में हैदराबाद के खिलाफ तिहरा शतक जड़ एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत के लिए 12 वनडे और तीन टी20 मैच खेल चुके तिवारी ने 414 गेंद में नाबाद 303 रन बनाए जिसमें 30 चौके और पांच छक्के शामिल है।

तिवारी ने इस शतक को अपने बेटे को समर्पित किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर बताया कि आज उन्होंने उस बल्ले से तिहरा शतक लगाया जिस पर उनके बेटे का नाम लिखा है। इस वजह से वह अपनी यह पारी अपने बेटे को समर्पित करते हैं। इस मैच में तिवारी ने दस घंटे 30 मिनट तक क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी की। तिवारी के आखिरी 50 रन सिर्फ 37 गेंदों में बने। उनका तिहरा शतक पूरा होते ही बंगाल ने पहली पारी सात विकेट पर 635 रन पर घोषित की।

Scored my 27th First class hundred today wit this special customised bat of mine wit my Son’s name engraved in it He is also very happy to learn about Dad’s score pic.twitter.com/6XbqNpJJ80

