Ind vs Pak, India vs Pakistan Asia Cup 2018 Match Date and Time, Schedule: एशिया कप में बुधवार को खेले गए एक अहम मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया। पाकिस्तान के खिलाफ मनीष पांडे को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी उन्होंने टीम की जीत में अहम योगदान दिया। दरअसल, पांडे ने पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का शानदार कैच पकड़ भारत को बड़ी सफलता दिलाई। केदार जाधव की गेंद पर आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश में सरफराज बाउंड्री लाइन पर खड़े मनीष पांडे के हाथों कैच आउट हो गए। मनीष पांडे ने पहले बाउंड्री लाइन के अंदर कैच पकड़ा फिर गेंद को हवा में उछाल कर वो लाइन से बाहर गए और फिर अंदर आकर आसानी से उस कैच को पकड़ लिया। मनीष पांडे द्वारा लिया गया यह कैच उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। हांगकांग के खिलाफ विकेट लेने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरू से ही अपना दबदबा बनाए रखा। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने पाकिस्तान को 43.1 ओवर में 162 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया।

भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और महज तीन रोनों पर टीम ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया। इमाम उल हक (2) और फखर जमान (0) को आउट कर भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान के फैसले को गलत साबित कर दिया। हालांकि इसके बाद बाबर आजम (47) और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक (43) ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की लेकिन चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने आजम को बोल्ड कर पाकिस्तान को चौथा झटका दे दिया।

इसके बाद पाकिस्तान निरंतर अंतराल पर अपना विकेट गंवाती रही औऱ पूरी टीम 162 रनों पर ऑल आउट हो गई। बता दें कि मनीष पांडे हार्दिक पंड्या की जगह मैदान पर फील्डिंग करने आए थे। गेंदबाजी के दौरान हार्दिक पंड्या कमर दर्द की वजह से मैदान पर गिर गए थे। हार्दिक पांड्या की चोट पर बीसीसीआई द्वारा जारी बयान में कहा गया है, “पांड्या को पीठ के निचले हिस्से में चोट लगी है और उनकी स्थिति को मेडिकल टीम देख रही है।”

