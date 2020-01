भारत ने शुक्रवार को पुणे में सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 में श्रीलंका के खिलाफ 78 रन से जीत हासिल करते ही सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप हासिल कर ली। भारत की श्रीलंका के खिलाफ टी20 में यह कुल 13वीं जीत है। भारत की तरफ से नवदीप सैनी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 28 रन देकर 3 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। मैन ऑफ द मैच रहे शार्दुल ने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने 37 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में लंबे समय बाद टीम में वापसी कर रहे मनीष पांडे ने भी बल्ले से टीम के लिए अहम रन बनाए। मैच के बाद मनीष पांडे ने युजवेंद्र चहल को चहल टीवी पर अपना इंटरव्यू दिया।

पांडे ने लंबे अर्से बाद टीम की ओर से खेलने को लेकर कहा, ‘पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने चहल टीवी पर मुझे डेब्यू करने का मौका दिया। काफी समय बाद टीम की ओर से खेलकर अच्छा लगा। मैं आगे मिलने वाले मौकों का भी पूरा फायदा उठाना चाहूंगा। जब कल मुझसे कहा गया कि मैं प्लेइंग इलेवन में शामिल हूं तो बेहद खुशी हुई। मैं टीम की जीत में अपना योगदान दे पाया, यह मेरे लिए खुशी की बात है।

WATCH: @im_manishpandey makes his debut on Chahal TV

You wouldn’t want to miss this one – by @yuzi_chahal & @28anand

Full video here https://t.co/iwG675Duhp pic.twitter.com/G5OcNh4jJS

— BCCI (@BCCI) January 11, 2020