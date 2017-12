रिकॉर्ड: जब-जब मुसीबत में फंसी टीम इंडिया, बचाने आए महेंद्र सिंह धोनी

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने धर्मशाला में 65 रनों की शानदार पारी खेली। धोनी की पारी की बदौलत ही भारतीय टीम 112 के स्कोर तक पहुंच पाई। धोनी ने भारत को अपने वनडे इतिहास के न्यूनतम स्कोर से बचा लिया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब धोनी भारतीय टीम के लिए संकटमोचक बनकर ऊभरे हों। इससे पहले भी कई बार धोनी ने भारतीय टीम को विपरीत परिस्थितियों से निकालने का काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी धोनी ने इस तरह के करीब सात पारियों में 85.67 की शानदार औसत के साथ 514 रन बनाए हैं। जिसमें उन्होंने 2 शतक और 3 अर्धशतक भी जड़ा है। 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंग्सटन में खेले गए मैच में भी भारतीय टीम 7 रन पर ही अपने तीन विकेट गवां दिए थे। जिसके बाद धोनी ने आकर 95 रनों की दमदार पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में भी भारतीय टीम ने 25 रनों पर ही अपने चार विकेट खो दिए थे। जिसके बाद धोनी ने 69 रनों की पारी खेलकर टीम को मुसीबत से निकाला था। वहीं 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ चेन्नई में खेले गए एक मैच में भारतीय टीम ने 29 रनों पर ही अपने पांच विकेट गवां दिया था। जिसके बाद धोनी ने आकर ना सिर्फ टीम को संभाला बल्कि आखिरी तक 113 रनों पर नाबाद भी रहे।

MS Dhoni batting at No.5, No.6 and No.7 with India’s total less than 30 in ODIs:

95 (7/3)

24 (23/3)

14 (16/3)

69 (25/4)

113* (29/5)

134 (25/3)

65 (16/4)

514 runs in 7 innings with 2 100s and 3 50s at an average of 85.67 #INDvSL

