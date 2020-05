कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान श्रीलंका ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, हाल ही में श्रीलंका ने होमागामा में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला किया है। उनके इस बयान के बाद श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने ने सवाल भी किया है। उन्होंने इस फैसले पर प्रश्न करते हुए कहा है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे का ही पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो भला दूसरे की क्या जरूरत?

सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट के साथ मिलकर रविवार को घोषणा की कि वह होमागामा में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनायेगी जो 26 एकड़ में फैला होगा और जिसकी दर्शक क्षमता 60000 होगी। इसकी लागत तीन से चार करोड़ डॉलर आयेगी। जयवर्धने ने ट्वीट किया,”हम मौजूदा स्टेडियमों में ही इतना अंतरराष्ट्रीय या प्रथम श्रेणी क्रिकेट नहीं खेल पाते तो दूसरे की क्या जरूरत है।” उन्होंने अपनी इस पोस्ट पर शॉकिंग इमोजी भी बनाए।

श्रीलंका में फिलहाल आठ अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है जो कैंडी, गाले, कोलंबो, हंबनटोटा, दाम्बुला, पल्लेकेले और मोरातुवा में हैं। 42 वर्षीय जयवर्धने ने श्रीलंका की ओर से 149 टेस्ट और 448 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उनके नाम टेस्ट में 11814 रन दर्ज है जबकि वनडे में 12650 रन बनाए हैं।

We don’t even play enough international cricket or domestic first class cricket in the existing stadiums we have … Do we need another one? https://t.co/8CgmgiDyy1

— Mahela Jayawardena (@MahelaJay) May 17, 2020