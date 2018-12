ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट में भारत को 146 रनों के बड़े अंतर से हराकर सीरीज में दमदार वापसी की है। पर्थ टेस्ट के अंतिम दिन भारत को जीत के लिए 175 रनों की दरकार थी और टीम के पास पांच खिलाड़ी बचे हुए थे। टीम को हनुमा विहारी और ऋषभ पंत से मैच को करीब ले जाने की उम्मीद थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने निराश किया। मंगलवार को भारतीय टीम महज 28 रनों के भीतर ही अपने अंतिम पांच विकेट गंवा बैठी। सुबह बल्लेबाजी करने आए विहारी और पंत अपनी साझेदारी में 7 रन ही जोड़ सके थे कि विहारी स्टार्क की उछाल भरी गेंद पर हैरिस के हाथों कैच आउट हो गए। विहारी 75 गेंदों में 28 रनों की पारी खेलने में कामयाब रहे। वहीं पंत भी 30 रन बनाकर लॉयन की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसी बीच मैदान पर ईशांत शर्मा और नाथन लॉन के बीच मजाकिया अंदाज में कुछ बातचीत भी हुई। दरअसल, मैच के दौरान ईशांत ने पूछा कि मेरा स्टंप कहां है? इस पर लॉयन ने हंसते हुए इसका जवाब दिया।

इसके बाद दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे को मुस्कान देते भी नजर आए। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। 287 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम आखिरी दिन लंच से पहले ही 140 रन पर ऑलआउट हो गई। भारत के लिए अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने 30-30, हनुमा विहारी ने 28, मुरली विजय ने 20 और कप्तान विराट कोहली ने 17 रन बनाए।

The GOAT always happy to help #AUSvIND pic.twitter.com/thhUFsP6iw

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 18, 2018