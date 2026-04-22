LSG vs RR LIVE Score, IPL 2026 32nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच में लखनऊ और राजस्थान दोनों टीमों के ऊपर जीत की पटरी पर वापस लौटने का दबाव होगा। राजस्थान की टीम पिछले दो मैच हारकर आई है और लखनऊ ने पिछले तीन मैच लगातार गंवाए हैं। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का सामना मोहम्मद शमी से होगा और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी तक इस टूर्नामेंट में वैभव ने बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, मैट हेनरी समेत सभी दिग्गजों का ताबड़तोड़ बैटिंग से सामना किया है। यहां से एक और हार लखनऊ की आगे की राह को मुश्किल बना सकती है। जबकि लगातार चार शुरुआती मैच जीतने वाली राजस्थान को वापस से अपनी दावेदारी साबित करनी होगी।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Lucknow Super Giants
Rajasthan Royals
Match Yet To Begin ( Day – Match 32 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
बनाम चेन्नई सुपर किंग्स- 8 विकेट से जीत
बनाम गुजरात टाइटंस- 6 रन से जीत
बनाम मुंबई इंडियंस- 27 रन से जीत
बनाम आरसीबी- 6 विकेट से जीत
बनाम सनराइजर्स हैदराबाद- 57 रन से हार
बनाम केकेआर- 4 विकेट से हार
LSG के इस सीजन अभी तक के मैचों का परिणाम
बनाम दिल्ली कैपिटल्स- 6 विकेट से हार
बनाम सनराइजर्स हैदराबाद- 5 विकेट से जीत
बनाम केकेआर- 3 विकेट से जीत
बनाम गुजरात टाइटंस- 7 विकेट से हार
बनाम आरसीबी- 5 विकेट से हार
बनाम पंजाब किंग्स- 54 रन से हार
LSG vs RR: कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?
लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल में अभी तक कुल 6 मैच हुए हैं। इसमें से चार मुकाबले राजस्थान ने जीते हैं तो दो मैच में लखनऊ को जीत मिली है।
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वैभव सूर्यवंशी के निशाने पर ऑरेंज कैप
वैभव सूर्यवंशी ने इस पारी में अगर 78 रन बना दिए तो वह ऑरेंज कैप अपने नाम कर सकते हैं। वह अभी 246 रन के साथ लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं।
लखनऊ के प्रिंस यादव के निशाने पर पर्पल कैप
प्रिंस यादव पर्पल कैप में तीसरे स्थान (11 विकेट) पर हैं। इस मैच में खेलने वाले गेंदबाजों में पावरप्ले में उनके 5 विकेट संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं।
कैसा रहेगा लखनऊ में मौसम का मिजाज?
22 अप्रैल 2026 को लखनऊ के मौसम के बारे में बात करें तो भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर के समय तापमान 40 डिग्री से ऊपर चले जाने की उम्मीद है। शाम के समय भी इसका असर थोड़ा-बहुत महसूस हो सकता है। गर्मी की वजह से पिचें सामान्य से ज्यादा सूखी हो गई हैं।
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राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड
वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, रवि सिंह, यशराज पुंजा, एडम मिल्ने, दासुन शनाका, तुषार देशपांडे, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, युद्धवीर सिंह चरक, क्वेना मफाका, विग्नेश पुथुर, अमन राव पेरला।
लखनऊ सुपर जायंट्स का स्क्वाड
एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्खिया, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।
LSG vs RR Match: वैभव सूर्यवंशी का मोहम्मद शमी से सामना
इस सीजन वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक सभी दिग्गज गेंदबाजों की धुनाई की है। तेज गेंदबाजी में बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड उनका शिकार बन चुके हैं। जबकि स्पिनर सुनील नरेन का भी उन्होंने छक्के से स्वागत किया था। अब उनका सामना होगा दिग्गज पेसर मोहम्मद शमी से।
LSG vs RR 32nd Match: कब और कहां खेला जाएगा मैच?
लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का टॉस भारतीय समय के मुताबिक शाम 7 बजे और लाइव एक्शन की शुरुआत शाम 7.30 बजे होगी।
नमस्कार
नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के इस ब्लॉग में। इस लाइव ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 32वें मैच (Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals) से जुड़ी सभी लाइव अपडेट्स और स्कोरकार्ड की जानकारी मिलेगी। वहीं इस मैच के अलावा खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी।