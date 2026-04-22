LSG vs RR LIVE Score, IPL 2026 32nd Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 32वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होना है। इस मैच में लखनऊ और राजस्थान दोनों टीमों के ऊपर जीत की पटरी पर वापस लौटने का दबाव होगा। राजस्थान की टीम पिछले दो मैच हारकर आई है और लखनऊ ने पिछले तीन मैच लगातार गंवाए हैं। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी का सामना मोहम्मद शमी से होगा और यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी तक इस टूर्नामेंट में वैभव ने बुमराह, बोल्ट, हेजलवुड, मैट हेनरी समेत सभी दिग्गजों का ताबड़तोड़ बैटिंग से सामना किया है। यहां से एक और हार लखनऊ की आगे की राह को मुश्किल बना सकती है। जबकि लगातार चार शुरुआती मैच जीतने वाली राजस्थान को वापस से अपनी दावेदारी साबित करनी होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Lucknow Super Giants

vs Rajasthan Royals

Match Yet To Begin ( Day – Match 32 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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