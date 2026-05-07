IPL 2026, LSG vs RCB Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। आरसीबी ने अब तक 9 मैच खेले हैं जिसमें उसे 6 में जीत मिली है और 12 अंक के साथ ये टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। इस टीम की नजर लखनऊ को हराकर अंकतालिका में टॉप पर आने पर लगी होगी। वहीं अंकतालिका में आखिरी पायदान पर मौजूद लखनऊ इस मैच को जीतकर अपने प्लेऑफ की संभावना को बनाए रखना चाहेगी।

Indian Premier League, 2026 Lucknow Super Giants

vs Royal Challengers Bengaluru

Match Yet To Begin ( Day – Match 50 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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