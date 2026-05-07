Go to Live Updates

IPL 2026, LSG vs RCB Cricket Match Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 50वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। आरसीबी ने अब तक 9 मैच खेले हैं जिसमें उसे 6 में जीत मिली है और 12 अंक के साथ ये टीम अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। इस टीम की नजर लखनऊ को हराकर अंकतालिका में टॉप पर आने पर लगी होगी। वहीं अंकतालिका में आखिरी पायदान पर मौजूद लखनऊ इस मैच को जीतकर अपने प्लेऑफ की संभावना को बनाए रखना चाहेगी।

Indian Premier League, 2026

Lucknow Super Giants 

vs

Royal Challengers Bengaluru  

Match Yet To Begin ( Day – Match 50 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:05 (IST) 7 May 2026

LSG vs RCB Today Match: आरसीबी के पास नंबर 1 बनने का मौका

आरसीबी के पास अंकतालिका में टॉप पर पहुंचने का बेहतरीन मौका है। इस टीम ने अगर लखनऊ को हरा दिया तो इसके 14 अंक हो जाएंगे और बेहतरीन रन रेट से आधार पर आरसीबी पहले नंबर पर हैदराबाद को पीछे छोड़ते हुए पहुंच जाएगी। हालांकि हैदराबाद के भी इस वक्त 14 अंक ही हैं।

17:03 (IST) 7 May 2026

LSG vs RCB Today Match: लखनऊ की हालत खराब

लखनऊ टीम की हालत इस वक्त बेहद खराब है। इस टीम ने अब तक 9 मैच खेले हैं जिसमें से उसे 2 मैचों में जीत मिली है जबकि 7 मैच इस टीम ने गंवाए हैं। इस टीम के अभी सिर्फ 4 अंक हैं और ये टीम अंकतालिका में सबसे आखिरी पायदान पर यानी 10वें स्थान पर है।

17:02 (IST) 7 May 2026

LSG vs RCB Today Match: आरसीबी ने जीते हैं 9 में से 6 मैच

आरसीबी ने अब तक कुल 9 लीग मैच खेले हैं जिसमें से इस टीम को 6 मैचों में जीत मिली है जबकि इस टीम को 3 मैचों में हार मिली है। इस टीम के अभी कुल 12 अंक हैं और ये टीम तीसरे स्थान पर है।

17:01 (IST) 7 May 2026

LSG vs RCB Today Match: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम

जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, वेंकटेश अय्यर, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार, जॉर्डन कॉक्स, मंगेश यादव, विक्की ओस्टवाल, जैकब डफी, स्वप्निल सिंह, फिलिप साल्ट, नुवान तुषारा, विहान मल्होत्रा, अभिनंदन सिंह, कनिष्क चौहान, सात्विक देसवाल।

17:01 (IST) 7 May 2026

LSG vs RCB Today Match: लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम

मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, मयंक यादव, शाहबाज अहमद, अब्दुल समद, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्टजे, मैथ्यू ब्रीट्जके, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

17:00 (IST) 7 May 2026

LSG vs RCB Today Match: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 50वां मैच लखनऊ और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। इस मैच से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।