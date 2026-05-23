Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में होगा। पंजाब को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उसके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, लेकिन पंजाब टीम ये दुआ करेगी की केकेआर और राजस्थान की टीम अपने-अपने आखिरी लीग मैच हार जाएं। वहीं लखनऊ की टीम अंकतालिका में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी। लखनऊ को अगर इस मैच में जीत मिलती है तो वो 10 अंक के साथ 10वें से 9वें नंबर पर चली जाएगी। वैसे लखनऊ की जीत से पंजाब की पार्टी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और ये टीम आज ही लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।
Indian Premier League, 2026
Lucknow Super Giants
Punjab Kings
Match Yet To Begin ( Day – Match 68 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
पंजाब किंग्स की गेंदबाजी रही है कमजोर
पंजाब किंग्स के अब तक लगातार 6 मैचों में हार मिली है और इसके लिए टीम के गेंदबाज काफी हद तक जिम्मेदार रहे हैं। टीम को कमजोर गेंदबाजी का खमियाजा लगातार भुगतना पड़ा है। इसके अलावा इस टीम की फील्डिंग भी काफी खराब रही है और खिलाड़ियों ने मैदान पर खूब कैच टपकाए हैं।
क्या अर्जुन तेंदुलकर को मिलेगा मौका
लखनऊ इस सीजन का अपना आखिरी लीग मैच पंजाब के खिलाफ खेलेगी। क्या इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलेगा। अर्जुन तेंदुलकर पिछले 13 मैचों से बेंच पर बैठे हैं। अर्जुन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं और उन्हें इस मैच में मौका मिलेगा या नहीं इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी।
LSG vs PBKS Today Match: क्या बनी रहेगी पंत की कप्तानी
पंत के इस खराब प्रदर्शन के बाद ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो आईपीएल 2027 में एक बार फिर से लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। पंत को इस टीम ने बड़ी राशि पर अपने साथ शामिल किया था, लेकिन वो टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में भी कामयाब नहीं हो पाए।
LSG vs PBKS Today Match: मिचेल मार्श का शानदार प्रदर्शन
लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने 13 मैचों में 563 रन बनाए हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से एक शतक और 3 अर्धशतक भी निकले हैं जबकि उनका बेस्ट स्कोर इस दौरान 111 रन रहा है।
LSG vs PBKS Today Match: पंत का इस सीजन में प्रदर्शन
पंत ने बतौर बैटर इस सीजन में ज्यादा प्रभावित नहीं किया। उन्होंने अब तक खेले 13 मैचों में 286 रन एक अर्धशतक की मदद से बनाए हैं और उनका बेस्ट स्कोर इस सीजन में नाबाद 68 रन रहा है।
LSG vs PBKS Today Match: ऋषभ पंत की कप्तानी सवालों के घेरे में
लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत की कप्तानी भी सवालों के घेरे में हैं। बतौर कप्तान वो अपनी टीम से उस तरह का प्रदर्शन नहीं करवा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। पंत को अपनी कप्तानी पर काम करने की जरूरत है।
LSG vs PBKS Today Match: लखनऊ के पास खोने के लिए कुछ नहीं
लखनऊ पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर ये टीम पंजाब को हरा देती है तो फिर पंजाब लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी। लखनऊ को पिछले मैच में राजस्थान से 7 विकेट से हार मिली थी। लखनऊ की गेंदबाजी कमजोर दिख रही है, हालांकि बल्लेबाजों ने आखिरी में अपना दम दिखाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
LSG vs PBKS Today Match: लगातार 6 मैच हार चुकी है पंजाब
पंजाब की टीम का मनोबल इस वक्त पूरी तरह से गिरा हुआ है। ये टीम अपने पिछले 6 मैच लगातार हार चुकी है। पहले ऐसा माना जा रहा था कि पंजाब प्लेऑफ में जरूर पहुंचेगा, लेकिन अचानक से पासा पलट गया और ये टीम टॉप 4 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है।
LSG vs PBKS Today Match: पंजाब के लिए जीत जरूरी
पंजाब के लिए लखनऊ को हर हाल में रहाना जरूरी है जिससे कि वो प्लेऑफ की दौड़ में बना रहे। लखनऊ पर जीत के बाद इस टीम के 15 अंक हो जाएंगे, लेकिन उसे राजस्थान और केकेआर के हार का इंतजार करना होगा। या फिर अगर राजस्थान हार जाती है और केकेआर जीत जाती है तो फिर रन रेट से आधार पर ही पंजाब आगे जा सकती है। वहीं अगर राजस्थान अपना आखिरी लीग मैच जीत जाती है तो फिर पंजाब का पत्ता सीधे कट जाएगा।
LSG vs PBKS Today Match: 5वें स्थान पर है पंजाब
पंजाब किंग्स की टीम अभी अंकतालिका में 5वें स्थान पर मौजूद है। इस टीम ने अब तक खेले 13 मैचों में 6 मैच जीते हैं और 6 मैचों में उसे हार मिली है। एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था।
LSG vs PBKS Today Match: 10वें स्थान पर है लखनऊ
लखनऊ सुपर जायंट्स अभी अंकतालिका में 10वें स्थान पर है। इस टीम ने अब तक खेले 13 मैचों में से सिर्फ 4 मैच जीते थे जबकि इसे 9 मैचों में हार मिली थी। लखनऊ इस मैच को जीतकर अंकतालिका में अपनी स्थिति सुधारना चाहेगी।
LSG vs PBKS Today Match: पंजाब किंग्स की टीम
प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह (विकेट कीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत बरार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, जेवियर बार्टलेट, विष्णु विनोद, मुशीर खान, प्रवीण दुबे, बेन द्वारशुइस, मार्को यानसेन, मिचेल ओवेन, विजयकुमार व्यशाक, यश ठाकुर, नेहाल वढेरा, हरनूर सिंह, पायला अविनाश, विशाल निषाद।
LSG vs PBKS Today Match: लखनऊ की टीम
मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बदोनी, शाहबाज अहमद, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव, दिग्वेश सिंह राठी, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, हिम्मत सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, मोहम्मद शमी, एडेन मार्करम, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नोर्त्जे, मैथ्यू ब्रीट्जके, अर्जुन तेंदुलकर, अक्षत रघुवंशी, नमन तिवारी, आवेश खान।
LSG vs PBKS Today Match: लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सामना पंजाब किंग्स
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 68वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।