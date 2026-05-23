Lucknow Super Giants vs Punjab Kings Today Cricket Match LIVE Scorecard: आईपीएल 2026 (IPL 2026) के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में होगा। पंजाब को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है तो उसके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है, लेकिन पंजाब टीम ये दुआ करेगी की केकेआर और राजस्थान की टीम अपने-अपने आखिरी लीग मैच हार जाएं। वहीं लखनऊ की टीम अंकतालिका में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इस मैच को जीतने की कोशिश करेगी। लखनऊ को अगर इस मैच में जीत मिलती है तो वो 10 अंक के साथ 10वें से 9वें नंबर पर चली जाएगी। वैसे लखनऊ की जीत से पंजाब की पार्टी पूरी तरह से खराब हो जाएगी और ये टीम आज ही लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी।

Indian Premier League, 2026 Lucknow Super Giants

vs Punjab Kings

Match Yet To Begin ( Day – Match 68 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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