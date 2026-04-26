LSG vs KKR LIVE Score, IPL 2026 38th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मैच में अंकतालिका की 9वें और 10वें नंबर की टीम के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच से पहले लखनऊ ने 7 मैच खेलते हुए पांच गंवाए हैं और सिर्फ दो में उसे जीत मिली है। जबकि कोलकाता ने भी पांच मुकाबले 7 में से गंवाए हैं और एक मैच में ही उसे जीत मिली है। कोलकाता का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था और उसके 3 अंक ही हैं। इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, दोनों के सामने जीत की पटरी पर लौटने की चुनौती होगी।
यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-
Indian Premier League, 2026
Lucknow Super Giants
Kolkata Knight Riders
Match Yet To Begin ( Day – Match 38 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)
लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
आयुष बडोनी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव।
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केकेआर का पूरा स्क्वाड
टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।
LSG का पूरा स्क्वाड
एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्खिया, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।
कैसा रहेगा लखनऊ में मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार, 26 अप्रैल को लखनऊ में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। आज दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। यहां पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है।
कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?
आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 7 मैच खेले गए हैं। इन मैचों में खेलते हुए कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम को इनमें से केवल 2 ही मैचों में जीत मिली है। जबकि लखनऊ ने पांच मैच जीते हैं।
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LSG vs KKR Match: कब होग टॉस और मैच की शुरुआत?
केकेआर और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 7:00 बजे होगा।
LSG vs KKR Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?
केकेआर और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का मैच 26 अप्रैल यानी रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी हारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
नमस्कार
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