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LSG vs KKR LIVE Score, IPL 2026 38th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मैच में अंकतालिका की 9वें और 10वें नंबर की टीम के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच से पहले लखनऊ ने 7 मैच खेलते हुए पांच गंवाए हैं और सिर्फ दो में उसे जीत मिली है। जबकि कोलकाता ने भी पांच मुकाबले 7 में से गंवाए हैं और एक मैच में ही उसे जीत मिली है। कोलकाता का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था और उसके 3 अंक ही हैं। इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, दोनों के सामने जीत की पटरी पर लौटने की चुनौती होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026

Lucknow Super Giants 

vs

Kolkata Knight Riders  

Match Yet To Begin ( Day – Match 38 )
Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
17:17 (IST) 26 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

आयुष बडोनी, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, हिम्मत सिंह, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, मयंक यादव, दिग्वेश राठी, मोहसिन खान, प्रिंस यादव।

17:16 (IST) 26 Apr 2026

'वैभव सूर्यवंशी को ब्रायन लारा जैसा ट्रीटमेंट दें', वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर की सलाह, कहा- हाइब्रिड मॉडल अपनाएं

वैभव को लेकर वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ने कहा कि भारत को उनके साथ ब्रायन लारा जैसे बर्ताव करना चाहिए और इस युवा बैटर के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। ...और पढ़ें
17:07 (IST) 26 Apr 2026

केकेआर का पूरा स्क्वाड

टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, कैमरन ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, अनुकूल रॉय, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, मनीष पांडे, राहुल त्रिपाठी, सार्थक रंजन, रचिन रविंद्र, प्रशांत सोलंकी, ब्लेसिंग मुजरबानी, सौरभ दुबे, मथीशा पथिराना, उमरान मलिक, दक्ष कामरा।

17:06 (IST) 26 Apr 2026

LSG का पूरा स्क्वाड

एडेन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिंस यादव, मणिमारन सिद्धार्थ, मोहसिन खान, अब्दुल समद, दिग्वेश सिंह राठी, मैथ्यू ब्रीट्जके, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस, एनरिक नॉर्खिया, अर्जुन तेंदुलकर, शाहबाज अहमद, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।

17:04 (IST) 26 Apr 2026

कैसा रहेगा लखनऊ में मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार, 26 अप्रैल को लखनऊ में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। आज दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जा सकता है। जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की उम्मीद है। यहां पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है।

17:03 (IST) 26 Apr 2026

कैसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड?

आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच अभी तक कुल 7 मैच खेले गए हैं। इन मैचों में खेलते हुए कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम को इनमें से केवल 2 ही मैचों में जीत मिली है। जबकि लखनऊ ने पांच मैच जीते हैं।

17:02 (IST) 26 Apr 2026

रोहित से पीछे कोहली, संजू सैमसन नंबर 1; IPL में सबसे कम गेंदों पर 5000 रन बनाने वाले टॉप-7 भारतीय बैटर

संजू सैमसन ने गुजरात के खिलाफ निराश किया, लेकिन अपनी 11 रन की पारी के दौरान उन्होंने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले 10वें बैटर बने। ...पूरी जानकारी
17:02 (IST) 26 Apr 2026

LSG vs KKR Match: कब होग टॉस और मैच की शुरुआत?

केकेआर और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। टॉस इससे आधे घंटे पहले यानी शाम 7:00 बजे होगा। 

17:01 (IST) 26 Apr 2026

LSG vs KKR Match: कब और कहां खेला जाएगा यह मैच?

केकेआर और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का मैच 26 अप्रैल यानी रविवार को लखनऊ के अटल बिहारी हारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

17:00 (IST) 26 Apr 2026

नमस्कार

नमस्कार स्वागत है आपका जनसत्ता.कॉम के लाइव ब्लॉग में। इस ब्लॉग में आपको आईपीएल 2026 के 38वें मैच (Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders) की सभी लाइव अपडेट्स और लाइव स्कोरकार्ड की जानकारियां मिलेंगी। साथ ही खेल जगत की अन्य खबरें भी आपको इस ब्लॉग में मिलती रहेंगी।