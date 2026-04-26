LSG vs KKR LIVE Score, IPL 2026 38th Match Scorecard: आईपीएल 2026 के 38वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इस मैच में अंकतालिका की 9वें और 10वें नंबर की टीम के बीच भिड़ंत होगी। इस मैच से पहले लखनऊ ने 7 मैच खेलते हुए पांच गंवाए हैं और सिर्फ दो में उसे जीत मिली है। जबकि कोलकाता ने भी पांच मुकाबले 7 में से गंवाए हैं और एक मैच में ही उसे जीत मिली है। कोलकाता का एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था और उसके 3 अंक ही हैं। इस मैच में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, दोनों के सामने जीत की पटरी पर लौटने की चुनौती होगी।

यहां देखें इस मैच का लाइव स्कोरकार्ड:-

Indian Premier League, 2026 Lucknow Super Giants

vs Kolkata Knight Riders

Match Yet To Begin ( Day – Match 38 )

Match begins at 19:30 IST (14:00 GMT) View Scorecard

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