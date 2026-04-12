IPL 2026 LSG vs GT Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 19वें मैच में शनिवार (12 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT)का मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लखनऊ पांच में से 3 मैच जीतकर पांचवें नंबर पर है। लखनऊ ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। गुजरात टाइटंस 3 में से एक मैच जीतकर 7वें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच 7 मैच हुए हैं। गुजरात ने 4 और लखनऊ ने 3 मैच जीते हैं। गुजरात ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी।

Indian Premier League, 2026 Lucknow Super Giants

vs Gujarat Titans

Match Yet To Begin ( Day – Match 19 )

Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT) View Scorecard

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