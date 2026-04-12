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IPL 2026 LSG vs GT Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 19वें मैच में शनिवार (12 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT)का मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लखनऊ पांच में से 3 मैच जीतकर पांचवें नंबर पर है। लखनऊ ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। गुजरात टाइटंस 3 में से एक मैच जीतकर 7वें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच 7 मैच हुए हैं। गुजरात ने 4 और लखनऊ ने 3 मैच जीते हैं। गुजरात ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी।

Indian Premier League, 2026

Lucknow Super Giants 

vs

Gujarat Titans  

Match Yet To Begin ( Day – Match 19 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)

View Scorecard

Live Updates
13:20 (IST) 12 Apr 2026

कगिसो रबाडा का खराब प्रदर्शन

2023 से कगिसो रबाडा अपने 24 मैचों में से आठ में विकेट नहीं लिए हैं।

13:10 (IST) 12 Apr 2026

आयुष बडोनी ने नंबर 4 या उससे नीचे सात बार 50 से ज्यादा रन बनाए

आयुष बडोनी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नंबर 4 या उससे नीचे से सात बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।

13:00 (IST) 12 Apr 2026

प्रसिद्ध कृष्णा का शानदार प्रदर्शन

प्रसिद्ध कृष्णा ने 2025 से आईपीएल में 7-15 ओवरों में सबसे अधिक विकेट 12 लिए हैं।

12:56 (IST) 12 Apr 2026

लखनऊ का मौसम

लखनऊ में बारिश की संभावना नहीं है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मैच जब शुरू होगा तब काफी गर्मी होगी।

12:46 (IST) 12 Apr 2026

लखनऊ पिच रिपोर्ट

लखनऊ सुपर जायंट्स दो मैच बाहर खेलने के बाद लखनऊ में खेलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसने जीत दर्ज की। पिछली बार टीम जब इकाना में मैच खेली थी तो वह बल्ले से अच्छा नहीं कर पाई थे और सिर्फ 141 रन बना पाई थी। इसे दिल्ली कैपिटल्स ने चेज कर लिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी में गहराई है। ऐसे में वह लाल मिट्टी की पिच चुन सकती है। स्पिन गेंदबाजी के लिए पिच मुफीद होगी।

12:41 (IST) 12 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, प्रिंस यादव, अब्दुल समद, एम सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, अवेश खान, मुकुल चौधरी, दिग्वेश राठी।

12:41 (IST) 12 Apr 2026

गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)

शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा।

12:41 (IST) 12 Apr 2026

हेड टू हेड

लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच 7 मैच हुए हैं। गुजरात ने 4 और लखनऊ ने 3 मैच जीते हैं।

12:40 (IST) 12 Apr 2026

गुजरात टाइटंस स्क्वाड

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, जयंत यादव, अनुज रावत, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बरार, निशांत सिंधु।

12:40 (IST) 12 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड

मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्जके, शाहबाज अहमद, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, एनरिक नॉर्खिया, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस।

12:39 (IST) 12 Apr 2026

इकाना में मुकाबला

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा।

12:39 (IST) 12 Apr 2026

नमस्कार!

नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में शनिवार (12 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)और गुजरात टाइटंस (GT)का मुकाबला होगा।