IPL 2026 LSG vs GT Cricket Match LIVE Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)के 19वें मैच में शनिवार (12 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और गुजरात टाइटंस (GT)का मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। लखनऊ पांच में से 3 मैच जीतकर पांचवें नंबर पर है। लखनऊ ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। गुजरात टाइटंस 3 में से एक मैच जीतकर 7वें नंबर पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच 7 मैच हुए हैं। गुजरात ने 4 और लखनऊ ने 3 मैच जीते हैं। गुजरात ने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जीत दर्ज की थी।
Indian Premier League, 2026
Lucknow Super Giants
Gujarat Titans
Match Yet To Begin ( Day – Match 19 )
Match begins at 15:30 IST (10:00 GMT)
कगिसो रबाडा का खराब प्रदर्शन
2023 से कगिसो रबाडा अपने 24 मैचों में से आठ में विकेट नहीं लिए हैं।
आयुष बडोनी ने नंबर 4 या उससे नीचे सात बार 50 से ज्यादा रन बनाए
आयुष बडोनी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नंबर 4 या उससे नीचे से सात बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।
प्रसिद्ध कृष्णा का शानदार प्रदर्शन
प्रसिद्ध कृष्णा ने 2025 से आईपीएल में 7-15 ओवरों में सबसे अधिक विकेट 12 लिए हैं।
लखनऊ का मौसम
लखनऊ में बारिश की संभावना नहीं है। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। मैच जब शुरू होगा तब काफी गर्मी होगी।
लखनऊ पिच रिपोर्ट
लखनऊ सुपर जायंट्स दो मैच बाहर खेलने के बाद लखनऊ में खेलेगी। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसने जीत दर्ज की। पिछली बार टीम जब इकाना में मैच खेली थी तो वह बल्ले से अच्छा नहीं कर पाई थे और सिर्फ 141 रन बना पाई थी। इसे दिल्ली कैपिटल्स ने चेज कर लिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी में गहराई है। ऐसे में वह लाल मिट्टी की पिच चुन सकती है। स्पिन गेंदबाजी के लिए पिच मुफीद होगी।
लखनऊ सुपर जायंट्स की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, प्रिंस यादव, अब्दुल समद, एम सिद्धार्थ, मोहम्मद शमी, अवेश खान, मुकुल चौधरी, दिग्वेश राठी।
गुजरात टाइटंस की संभावित प्लेइंग 11 (इम्पैक्ट प्लेयर के साथ)
शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, वाशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, राशिद खान, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा।
हेड टू हेड
लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच 7 मैच हुए हैं। गुजरात ने 4 और लखनऊ ने 3 मैच जीते हैं।
गुजरात टाइटंस स्क्वाड
साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, मानव सुथार, जयंत यादव, अनुज रावत, इशांत शर्मा, ल्यूक वुड, रविश्रीनिवासन साई किशोर, टॉम बैंटन, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, अरशद खान, गुरनूर बरार, निशांत सिंधु।
लखनऊ सुपर जायंट्स स्क्वाड
मिचेल मार्श, एडेन मार्कराम, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव, मैथ्यू ब्रीट्जके, शाहबाज अहमद, मयंक यादव, हिम्मत सिंह, एनरिक नॉर्खिया, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आकाश महाराज सिंह, अक्षत रघुवंशी, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी, जॉर्ज लिंडे, जोश इंग्लिस।
इकाना में मुकाबला
लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा।
नमस्कार!
नमस्कार! इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में शनिवार (12 अप्रैल) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)और गुजरात टाइटंस (GT)का मुकाबला होगा।