इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार (1 अप्रैल) को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवर में 141 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 17.1 ओवर में 4 विकेट पर 145 रन बना लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंद से लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। बल्ले से समीर रिजवी ने शानदार अर्धशतक जड़।

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब्दुल समद ने 25 गेंद पर 36 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 28 गेंद पर 35 रन बनाए। शाहबाज अहमद ने 16 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने 14 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 8 गेंद पर 11 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 8 और ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 1 रन बनाए। एनरिख नॉर्खिया और मोहसिन खान खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली कैपिटलस् के लिए लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए।

Match Ended

Indian Premier League, 2026

Lucknow Super Giants 
141 (18.4)

vs

Delhi Capitals  
145/4 (17.1)

Match Ended ( Day – Match 5 )
Delhi Capitals beat Lucknow Super Giants by 6 wickets

View Scorecard

दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। नितीश राणा ने 15 रन बनाए। केएल राहुल और अक्षर पटेल खाता नहीं खोल पाए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए।

Live Updates
23:35 (IST) 1 Apr 2026

IPL 2026: टॉस बना बॉस, 10 पचासे, शीर्ष पर राजस्थान, ये हैं पहले 5 मैचों की 5 बड़ी बातें

आईपीएल 2026 में सभी 10 टीमों ने एक-एक मैच खेल लिया है और टूर्नामेंट का शुरुआती ट्रेंड यह बताता है कि टॉस का परिणाम निर्धारण करने में अहम भूमिका रही है। ...अधिक जानकारी
23:09 (IST) 1 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स की पारी

दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। नितीश राणा ने 15 रन बनाए। केएल राहुल और अक्षर पटेल खाता नहीं खोल पाए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए।

23:03 (IST) 1 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया

दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। समीर रिजवी ने छक्के से मैच खत्म किया। समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे।

22:56 (IST) 1 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स का दबदबा

दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 126 रन बनाए। जीत के लिए 24 गेंद पर 16 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 और समीर रिजवी 63 रन बनाकर क्रीज पर।

22:44 (IST) 1 Apr 2026

समीर रिजवी ने अर्धशतक जड़ा

समीर रिजवी ने अर्धशतक जड़ा। वह 37 गेंद पर 51 रन बनाकर क्रीज पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 106 रन बनाए। 36 गेंद पर 36 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 24 रन बनाकर क्रीज पर।

22:40 (IST) 1 Apr 2026

स्टब्स-रिजवी डटे

दिल्ली कैपिटल्स ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 93 रन बनाए। जीत के लिए 42 गेंद पर 49 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 23 और समीर रिजवी 39 रन बनाकर क्रीज पर।

22:39 (IST) 1 Apr 2026

बुची बाबू टूर्नामेंट: दूसरे राज्यों की टीमों पर रोक, चेन्नई के फर्स्ट डिवीजन में नहीं खेलेंगे बाहरी खिलाड़ी

टीएनसीए ने फर्स्ट डिवीजन के लिए दो बदलाव किए हैं। पहला आने वाले सीजन के लिए किसी भी कॉर्पोरेट टीम को राज्य से बाहर के खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ने की इजाजत नहीं होगी। बुची बाबू इनविटेशनल टूर्नामेंट में इस साल कोई दूसरे राज्य की टीम नहीं होगी। ...यहां पढ़ें
22:26 (IST) 1 Apr 2026

शाहबाज अहमद के ओवर में 16 रन बने

दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 77 रन बनाए। जीत के लिए 60 गेंद पर 65 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 19 और समीर रिजवी 28 रन बनाकर क्रीज पर। शाहबाज अहमद के ओवर में 16 रन बने।

22:16 (IST) 1 Apr 2026

स्टब्स-रिजवी क्रीज पर

दिल्ली कैपिटल्स ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 53 रन बनाए। जीत के लिए 72 गेंद पर 89 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 12 और समीर रिजवी 11 रन बनाकर क्रीज पर।

22:03 (IST) 1 Apr 2026

IPL 2024: लखनऊ सुपर जायंट्स पहली बार 150 से पहले आउट, मुंबई इंडियंस के खिलाफ हैट्रिक पर होंगे एनगिडी

लखनऊ सुपर जायंट्स का दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच से पहले पहली पारी में न्यूनतम स्कोर 8 विकेट पर 153 रन था। ...यहां पढ़ें
21:53 (IST) 1 Apr 2026

निसांका के बाद अक्षर भी आउट

पथुम निसांका को प्रिंस यादव ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 1 रन बनाए। अक्षर पटेल को भी बोल्ड किया। समीर रिजवी बगैर खाता खोले क्रीज पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 4.3 ओवर में 4 विकेट पर 26 रन बनाए। जीत के लिए 93 गेंद पर 116 रन चाहिए।

21:45 (IST) 1 Apr 2026

नितीश राणा को मोहसिन खान ने पवेलियन भेजा

नितीश राणा को मोहसिन खान ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 15 रन बाए। पथुम निसांका 1 रन बनाकर क्रीज पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 3.3 ओवर में 2 विकेट पर 21 रन बनाए। जीत के लिए 121 रन चाहिए। समीर रिजवी नए बल्लेबाज हैं।

21:42 (IST) 1 Apr 2026

नितीश राणा ने 18 में से 16 गेंदों का सामना किया

दिल्ली कैपिटल्स ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 20 रन बनाए। जीत के लिए 122 रन चाहिए। पथुम निसांका 1 और नितीश राणा 15 रन बनाकर क्रीज पर। नितीश राणा ने 18 में से 16 गेंदों का सामना किया है।

21:31 (IST) 1 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी शुरू

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। केएल राहुल और पथुम निसांका क्रीज पर उतरे। मोहम्मद शमी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। केएल राहुल पहली ही गेंद पर आउट हुए। नितीश राणा क्रीज पर आए। अगली गेंद वाइड रही। अगली गेंद भी वाइ़ड रही। अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया। अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। चौथी गेंद पर नितीश ने चौके से खाता खोला। अगली गेंद बाउंसर रही। आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। दिल्ली कैपिटल्स ने 1 ओवर में 1 विकेट पर 6 रन बनाए। जीत के लिए 136 रन चाहिए।

21:18 (IST) 1 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब्दुल समद ने 25 गेंद पर 36 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 28 गेंद पर 35 रन बनाए। शाहबाज अहमद ने 16 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने 14 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 8 गेंद पर 11 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 8 और ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 1 रन बनाए। एनरिख नॉर्खिया और मोहसिन खान खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली कैपिटलस् के लिए लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए।

21:13 (IST) 1 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स 141 पर आउट

लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवर में 141 रन पर आउट हो गई। लखनऊ न आखिरी 4 विकेट 13 रन पर गंवा दिए। लुंगी एनगिडी ने दो गेंद पर एनरिख नॉर्खिया और मोहसीन खान को पवेलियन भेजा। शाहबाज अहमद 15 रन बनाकर नाबाद रहे।

21:08 (IST) 1 Apr 2026

एनरिख नॉर्खिया को लुंगी एनगिडी ने पवेलियन भेजा

एनरिख नॉर्खिया को लुंगी एनगिडी ने पवेलियन भेजा। वह खाता भी नहीं खोल पाए। शाहबाज अहमद 15 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18.3 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए।

21:06 (IST) 1 Apr 2026

समद के बाद शमी आउट

नटराजन ने अब्दुल समद को पवेलियन भेजा। उन्होंने 36 रन बनाए। ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी आउट हुए। उन्होंने 1 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बनाए।

20:52 (IST) 1 Apr 2026

IPL 2024: चौके से खोला खाता, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हुए आउट, ओपनिंग में पंत का बल्ला फिर रहा खामोश

ऋषभ पंत बतौर ओपनर आईपीएल में छठी बार खेलने उतरे और तीसरी बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। पंत ने पिछले सीजन भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक मैच में ओपनिंग की थी। 2016 में चार बार ओपनिंग की थी। ...पूरी जानकारी
20:51 (IST) 1 Apr 2026

अब्दुल समद पर निगाहें

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 15 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन बनाए। शाहबाज अहमद 3 और अब्दुल समद 29 रन बनाकर क्रीज पर। नटराजन के ओवर में 13 रन बने।

20:40 (IST) 1 Apr 2026

मुकुल चौधरी को अब्दुल समद ने पवेलियन भेजा

मुकुल चौधरी को अब्दुल समद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 रन बनाए। अब्दुल समद 16 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13.1 ओवर में 6 विकेट पर 105 रन बनाए। शाहबाज अहमद नए बल्लेबाज हैं।

20:39 (IST) 1 Apr 2026

मुकुल चौधरी-अब्दुल समद क्रीज पर

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन बनाए। मुकुल चौधरी 14 और अब्दुल समद 16 रन बनाकर क्रीज पर।

20:25 (IST) 1 Apr 2026

मिचेल मार्श को कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा

मिचेल मार्श को कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 35 रन बनाए। अब्दुल समद बगैर खाता खोले क्रीज पर। मुकुल चौधरी नए बल्लेबाज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9.4 ओवर में 5 विकेट पर 75 रन बनाए।

20:17 (IST) 1 Apr 2026

निकोलस पूरन को लुंगी एनगिडी ने बोल्ड किया

निकोलस पूरन को लुंगी एनगिडी ने बोल्ड किया। उन्होंने 8 रन बनाए। मिचेल मार्श 29 रन बनाकर क्री पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.5 ओवर में 4 विकेट पर 65 रन बनाए।

20:13 (IST) 1 Apr 2026

कुलदीप की शानदार वापसी

लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 57 रन बनाए। निकोलस पूरन 8 और मिचेल मार्श 22 रन बनाकर क्रीज पर। पूरन ने कुलदीप यादव का चौके से स्वागत किया। इसके बाद भी ओवर में 7 रन बने।

20:05 (IST) 1 Apr 2026

आयुष बदोनी को टी नटराजन ने पवेलियन भेजा

आयुष बदोनी को टी नटराजन ने पवेलियन भेजा। वह खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल मार्श 21 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6.3 ओवर में 3 विकेट पर 49 रन बनाए।

20:01 (IST) 1 Apr 2026

एडेन मार्कराम को अक्षर पटेल ने पवेलियन भेजा

एडेन मार्कराम को अक्षर पटेल ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 11 रन बनाए। मिचेल मार्श 20 रन बनाकर क्रीज पर। आयुष बदोनी नए बल्लेबाज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बनाए।

19:49 (IST) 1 Apr 2026

ऋषभ पंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट

ऋषभ पंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। मिचेल मार्श ने शॉट खेला। मुकेश कुमार ने फॉलो थ्रू में गेंद पकड़ने की कोशिश की। गेंद हाथ पर लगकर स्टंप पर लगी। पंत 7 रन बनाकर रन आउट हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 19 रन बनाए। एडेन मार्कराम नए बल्लेबाज हैं। मिचेल मार्श 11 रन बनाकर क्रीज पर।

19:36 (IST) 1 Apr 2026

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत क्रीज पर। मुकेश कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। पंत ने चौके से खाता खोला। पहले ओवर में 6 रन बने। मार्श 1 और ऋषभ पंत 4 रन बनाकर क्रीज पर।

19:16 (IST) 1 Apr 2026

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI

केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।

इम्पैक्ट प्लेयर- आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर।