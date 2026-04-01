इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार (1 अप्रैल) को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवर में 141 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 17.1 ओवर में 4 विकेट पर 145 रन बना लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंद से लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। बल्ले से समीर रिजवी ने शानदार अर्धशतक जड़।

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब्दुल समद ने 25 गेंद पर 36 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 28 गेंद पर 35 रन बनाए। शाहबाज अहमद ने 16 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने 14 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 8 गेंद पर 11 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 8 और ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 1 रन बनाए। एनरिख नॉर्खिया और मोहसिन खान खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली कैपिटलस् के लिए लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए।

Match Ended Indian Premier League, 2026 Lucknow Super Giants

141 (18.4) vs Delhi Capitals

145/4 (17.1) Match Ended ( Day – Match 5 )

Delhi Capitals beat Lucknow Super Giants by 6 wickets View Scorecard

दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। नितीश राणा ने 15 रन बनाए। केएल राहुल और अक्षर पटेल खाता नहीं खोल पाए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए।

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