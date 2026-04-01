इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बुधवार (1 अप्रैल) को लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 विकेट से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवर में 141 रन पर आउट हो गई। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 17.1 ओवर में 4 विकेट पर 145 रन बना लिए। दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंद से लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने 3-3 विकेट लिए। बल्ले से समीर रिजवी ने शानदार अर्धशतक जड़।
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब्दुल समद ने 25 गेंद पर 36 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 28 गेंद पर 35 रन बनाए। शाहबाज अहमद ने 16 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने 14 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 8 गेंद पर 11 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 8 और ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 1 रन बनाए। एनरिख नॉर्खिया और मोहसिन खान खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली कैपिटलस् के लिए लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए।
Indian Premier League, 2026
Lucknow Super Giants
141 (18.4)
Delhi Capitals
145/4 (17.1)
Match Ended ( Day – Match 5 )
Delhi Capitals beat Lucknow Super Giants by 6 wickets
दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। नितीश राणा ने 15 रन बनाए। केएल राहुल और अक्षर पटेल खाता नहीं खोल पाए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए।
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दिल्ली कैपिटल्स की पारी
दिल्ली कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। नितीश राणा ने 15 रन बनाए। केएल राहुल और अक्षर पटेल खाता नहीं खोल पाए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी और मोहसिन खान ने 1-1 विकेट लिए।
दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया
दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। समीर रिजवी ने छक्के से मैच खत्म किया। समीर रिजवी 47 गेंद पर 70 और ट्रिस्टन स्टब्स 32 गेंद पर 39 रन बनाकर नाबाद रहे।
दिल्ली कैपिटल्स का दबदबा
दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 126 रन बनाए। जीत के लिए 24 गेंद पर 16 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 32 और समीर रिजवी 63 रन बनाकर क्रीज पर।
समीर रिजवी ने अर्धशतक जड़ा
समीर रिजवी ने अर्धशतक जड़ा। वह 37 गेंद पर 51 रन बनाकर क्रीज पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 106 रन बनाए। 36 गेंद पर 36 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 24 रन बनाकर क्रीज पर।
स्टब्स-रिजवी डटे
दिल्ली कैपिटल्स ने 13 ओवर में 4 विकेट पर 93 रन बनाए। जीत के लिए 42 गेंद पर 49 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 23 और समीर रिजवी 39 रन बनाकर क्रीज पर।
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शाहबाज अहमद के ओवर में 16 रन बने
दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 77 रन बनाए। जीत के लिए 60 गेंद पर 65 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 19 और समीर रिजवी 28 रन बनाकर क्रीज पर। शाहबाज अहमद के ओवर में 16 रन बने।
स्टब्स-रिजवी क्रीज पर
दिल्ली कैपिटल्स ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 53 रन बनाए। जीत के लिए 72 गेंद पर 89 रन चाहिए। ट्रिस्टन स्टब्स 12 और समीर रिजवी 11 रन बनाकर क्रीज पर।
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निसांका के बाद अक्षर भी आउट
पथुम निसांका को प्रिंस यादव ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 1 रन बनाए। अक्षर पटेल को भी बोल्ड किया। समीर रिजवी बगैर खाता खोले क्रीज पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 4.3 ओवर में 4 विकेट पर 26 रन बनाए। जीत के लिए 93 गेंद पर 116 रन चाहिए।
नितीश राणा को मोहसिन खान ने पवेलियन भेजा
नितीश राणा को मोहसिन खान ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 15 रन बाए। पथुम निसांका 1 रन बनाकर क्रीज पर। दिल्ली कैपिटल्स ने 3.3 ओवर में 2 विकेट पर 21 रन बनाए। जीत के लिए 121 रन चाहिए। समीर रिजवी नए बल्लेबाज हैं।
नितीश राणा ने 18 में से 16 गेंदों का सामना किया
दिल्ली कैपिटल्स ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 20 रन बनाए। जीत के लिए 122 रन चाहिए। पथुम निसांका 1 और नितीश राणा 15 रन बनाकर क्रीज पर। नितीश राणा ने 18 में से 16 गेंदों का सामना किया है।
दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी शुरू
दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। केएल राहुल और पथुम निसांका क्रीज पर उतरे। मोहम्मद शमी ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। केएल राहुल पहली ही गेंद पर आउट हुए। नितीश राणा क्रीज पर आए। अगली गेंद वाइड रही। अगली गेंद भी वाइ़ड रही। अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया। अगली गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। चौथी गेंद पर नितीश ने चौके से खाता खोला। अगली गेंद बाउंसर रही। आखिरी गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। दिल्ली कैपिटल्स ने 1 ओवर में 1 विकेट पर 6 रन बनाए। जीत के लिए 136 रन चाहिए।
लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी
लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब्दुल समद ने 25 गेंद पर 36 रन बनाए। मिचेल मार्श ने 28 गेंद पर 35 रन बनाए। शाहबाज अहमद ने 16 गेंद पर नाबाद 15 रन बनाए। मुकुल चौधरी ने 14 रन बनाए। एडेन मार्कराम ने 8 गेंद पर 11 रन बनाए। निकोलस पूरन ने 8 और ऋषभ पंत ने 7 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 1 रन बनाए। एनरिख नॉर्खिया और मोहसिन खान खाता नहीं खोल पाए। दिल्ली कैपिटलस् के लिए लुंगी एनगिडी और टी नटराजन ने 3-3 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिए।
लखनऊ सुपर जायंट्स 141 पर आउट
लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवर में 141 रन पर आउट हो गई। लखनऊ न आखिरी 4 विकेट 13 रन पर गंवा दिए। लुंगी एनगिडी ने दो गेंद पर एनरिख नॉर्खिया और मोहसीन खान को पवेलियन भेजा। शाहबाज अहमद 15 रन बनाकर नाबाद रहे।
एनरिख नॉर्खिया को लुंगी एनगिडी ने पवेलियन भेजा
एनरिख नॉर्खिया को लुंगी एनगिडी ने पवेलियन भेजा। वह खाता भी नहीं खोल पाए। शाहबाज अहमद 15 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18.3 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन बनाए।
समद के बाद शमी आउट
नटराजन ने अब्दुल समद को पवेलियन भेजा। उन्होंने 36 रन बनाए। ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद शमी आउट हुए। उन्होंने 1 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 18 ओवर में 8 विकेट पर 140 रन बनाए।
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अब्दुल समद पर निगाहें
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 15 ओवर में 6 विकेट पर 121 रन बनाए। शाहबाज अहमद 3 और अब्दुल समद 29 रन बनाकर क्रीज पर। नटराजन के ओवर में 13 रन बने।
मुकुल चौधरी को अब्दुल समद ने पवेलियन भेजा
मुकुल चौधरी को अब्दुल समद ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 14 रन बनाए। अब्दुल समद 16 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13.1 ओवर में 6 विकेट पर 105 रन बनाए। शाहबाज अहमद नए बल्लेबाज हैं।
मुकुल चौधरी-अब्दुल समद क्रीज पर
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 13 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन बनाए। मुकुल चौधरी 14 और अब्दुल समद 16 रन बनाकर क्रीज पर।
मिचेल मार्श को कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा
मिचेल मार्श को कुलदीप यादव ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 35 रन बनाए। अब्दुल समद बगैर खाता खोले क्रीज पर। मुकुल चौधरी नए बल्लेबाज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9.4 ओवर में 5 विकेट पर 75 रन बनाए।
निकोलस पूरन को लुंगी एनगिडी ने बोल्ड किया
निकोलस पूरन को लुंगी एनगिडी ने बोल्ड किया। उन्होंने 8 रन बनाए। मिचेल मार्श 29 रन बनाकर क्री पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8.5 ओवर में 4 विकेट पर 65 रन बनाए।
कुलदीप की शानदार वापसी
लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 ओवर में 3 विकेट पर 57 रन बनाए। निकोलस पूरन 8 और मिचेल मार्श 22 रन बनाकर क्रीज पर। पूरन ने कुलदीप यादव का चौके से स्वागत किया। इसके बाद भी ओवर में 7 रन बने।
आयुष बदोनी को टी नटराजन ने पवेलियन भेजा
आयुष बदोनी को टी नटराजन ने पवेलियन भेजा। वह खाता भी नहीं खोल पाए। मिचेल मार्श 21 रन बनाकर क्रीज पर। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6.3 ओवर में 3 विकेट पर 49 रन बनाए।
एडेन मार्कराम को अक्षर पटेल ने पवेलियन भेजा
एडेन मार्कराम को अक्षर पटेल ने पवेलियन भेजा। उन्होंने 11 रन बनाए। मिचेल मार्श 20 रन बनाकर क्रीज पर। आयुष बदोनी नए बल्लेबाज हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 ओवर में 2 विकेट पर 48 रन बनाए।
ऋषभ पंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट
ऋषभ पंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। मिचेल मार्श ने शॉट खेला। मुकेश कुमार ने फॉलो थ्रू में गेंद पकड़ने की कोशिश की। गेंद हाथ पर लगकर स्टंप पर लगी। पंत 7 रन बनाकर रन आउट हुए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 ओवर में 1 विकेट पर 19 रन बनाए। एडेन मार्कराम नए बल्लेबाज हैं। मिचेल मार्श 11 रन बनाकर क्रीज पर।
लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू
लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। मिचेल मार्श और ऋषभ पंत क्रीज पर। मुकेश कुमार ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की। पंत ने चौके से खाता खोला। पहले ओवर में 6 रन बने। मार्श 1 और ऋषभ पंत 4 रन बनाकर क्रीज पर।
दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग XI
केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, विप्रज निगम, लुंगी एनगिडी, कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार।
इम्पैक्ट प्लेयर- आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, समीर रिजवी, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर।