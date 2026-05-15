LSG vs CSK Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है ऐसे में ये टीम इस मैच को जीतकर अंकतालिका में अपनी रैंक को सुधारना चाहेगी, लेकिन सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में भी जीत जरूरी है। सीएसके के अभी 11 मैचों में 12 अंक हैं और वो 5वें स्थान पर है। अगर सीएसके ये मैच जीत जाती है तो वो अंकतालिका में टॉप 4 में पहुंच जाएगी।

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