LSG vs CSK Live Cricket Match Scorecard, IPL 2026: आईपीएल 2026 के 59वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ में शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है ऐसे में ये टीम इस मैच को जीतकर अंकतालिका में अपनी रैंक को सुधारना चाहेगी, लेकिन सीएसके के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए इस मैच में भी जीत जरूरी है। सीएसके के अभी 11 मैचों में 12 अंक हैं और वो 5वें स्थान पर है। अगर सीएसके ये मैच जीत जाती है तो वो अंकतालिका में टॉप 4 में पहुंच जाएगी।
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इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
इस साल LSG को इकाना स्टेडियम की पिच पर संघर्ष करना पड़ा है। उन मुकाबलों में वह 141 और 119 रन पर ऑलआउट हुई है। दोनों ही मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। उन मुकाबलों में गिरे 30 विकेटों में से 23 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए थे। 2024 से इस पिच पर हुए सभी IPL मुकाबलों में तेज गेंदबाजों की तुलना में स्पिनर्स थोड़ा ही किफायती (स्पिनर्स का इकॉनमी रेट 9.35 और तेज गेंदबाजों का 9.51) रहे हैं।
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PBKS vs MI Today Match: सीएसके की टीम में कुलदीप यादव हुए शामिल
सीएसके ने खलील अहमद के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया और उनकी जगह इस टीम में युवा तेज गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है।
PBKS vs MI Today Match: लखनऊ को सीएसके के मिली थी हार
लखनऊ और सीएसके के बीच इससे पहले 10 मई को मैच खेला गया था जिसमें ऋतुराज की टीम ने पंत की टीम को 5 विकेट से हराया था। सीएसके फिर से इस टीम को हराना चाहेगी।
PBKS vs MI Today Match: लगातार 3 मैच जीत चुकी है सीएसके
लखनऊ के खिलाफ मैच से पहले सीएसके लगातार 3 मैच जीत चुकी है और टीम लय में नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि लखनऊ से उसे कितनी चुनौती मिलेगी।
PBKS vs MI Today Match: एमएस धोनी के खेलने पर सस्पेंस
एमएस धोनी अब तक शायद पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं और उनका लखनऊ के खिलाफ खेलने पर भी सस्पेंस है। वैसे भी सीएसके अच्छा खेल रही है और ऐसे में धोनी को प्लेइंग 11 में फिट करना आसान नहीं होगा।
PBKS vs MI Today Match: हार से सीएसके को होगा नुकसान
सीएसके को अगर लखनऊ से हार मिलती है तो इससे उसे बड़ा नुकसान होगा और उसकी प्लेऑफ की उम्मीदों को झटका लग सकता है। वैसे लखनऊ जीत हासिल करके अंकतालिका में अपनी रैंकिंग सुधारना चाहेगी।
PBKS vs MI Today Match: सीएसके के पास टॉप 4 में पहुंचने का शानदार मौका
सीएसके के पास अंकतालिका में टॉप 4 में पहुंचने का शानदार मौका है, लेकिन उसे लखनऊ को किसी भी हाल में हराना होगा। लखनऊ को हराने के बाद इस टीम के 14 अंक हो जाएंगे और ये चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी।
PBKS vs MI Today Match: सीएसके अंकतालिका में 5वें नंबर पर
सीएसके अभी अंकतालिका में 12 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। इस टीम ने अब तक 11 मैच खेले हैं जिसमें उसे 6 मैचों में जीत मिली है जबकि उसे 5 मैचों में हार मिली है।
PBKS vs MI Today Match: अंकतालिका में लखनऊ 10वें नंबर पर
लखनऊ की टीम अंकतालिका में अभी 10वें स्थान पर है। इस टीम ने 11 में से 3 मैच जीते हैं और 8 मैच हारे हैं। इस टीम के 6 अंक हैं।
PBKS vs MI Today Match: लखनऊ की टीम
जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्विजय सिंह राठी, प्रिंस यादव, मुकुल चौधरी, अब्दुल समद, मणिमारन सिद्धार्थ, मयंक यादव, जॉर्ज लिंडे, एनरिक नॉर्खिया, मैथ्यू ब्रीट्जके, मोहसिन खान, अर्जुन तेंदुलकर, आयुष बदोनी, आकाश महाराज सिंह, अर्शिन कुलकर्णी, नमन तिवारी।
PBKS vs MI Today Match: सीएसके की टीम
संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील होसेन, अंशुल कम्बोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, गुरजपनीत सिंह, मैथ्यू शॉर्ट, सरफराज खान, आकाश मधवाल, डियान फॉरेस्टर, एमएस धोनी, मैट हेनरी, श्रेयस गोपाल, राहुल चाहर, स्पेंसर जॉनसन, अमन खान, जैकरी फोल्क्स, मैकनील नोरोन्हा।
PBKS vs MI Today Match: चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स
नमस्कार, जनसत्ता लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आईपीएल 2026 का 59वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की तमाम अपडेट्स हम आप तक अपने ब्लॉग के जरिए पहुंचाएंगे साथ ही साथ खेल व क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।