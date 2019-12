IND vs WI: विशाखापट्टनम में खेले गए वनडे सीरीज के दूसरे मैच में विंडीज के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़ने वाले हिटमैन रोहित शर्मा ने जितने जोशीले खेल में हैं उतने ही बेहतरीन इंसान वह अपनी निजी लाइफ में भी हैं। रोहित न सिर्फ एक बेतरीन खिलाड़ी हैं बल्कि वह एक काबिल पति और अच्छे पिता भी हैं। रोहित की लाइफ में क्रिकेट उनकी पहचान है तो पत्नी रितिक सजदेह और बेटी समायरा उनकी जान हैं। यही वजह है कि वह आए दिन ही क्रिकेट के अलावा अपने परिवार को लेकर भी काफी कुछ सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ साझा करते हैं। हाल ही में रोहित ने अपने सोशल अकाउंट पर पत्नी संग कुछ यादगार तस्वीरें शेयर कीं और बढ़िया कैप्शन से उन्हें बर्थडे की मुबारकबाद दी है।

रोहित ने ट्वीटर पर पत्नी को उनकी लाइफ का गेमचेंजर बताया। उन्होंने लिखा, ‘जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, मेरा प्यार, मेरी मजबूती और गेम चेंजर। समायरा और मुझे आप पर गर्व है।’ हिटमैन की पोस्ट के नीचे उनके फैंस भी इस कपल की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर बधाई दे रहे हैं। साथ ही कुछ क्रिकेट लवर्स कमेंट कर कह रहे हैं कि इस अवतर पर 200 बनता है।

गौरतलब है कि बुधवार (18 दिसंबर) को विशाखापट्टनम में हुए मैच में रोहित ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 138 गेदों में 159 रन बनाए थे। इस दौरान हिटमैन ने 17 चौके और 5 छक्के लगाए थे। उन्हें ही इस पारी का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अपनी धांसू पारी के लिए रोहित की दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी तस्वीरें शेयर कर तारीफ कर रहे हैं।

Many many happy returns my love, strength and game changer Samaira and I are proud to have such a leading light in our lives @ritssajdeh pic.twitter.com/yMKNB7sba2

— Rohit Sharma (@ImRo45) December 20, 2019