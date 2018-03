IPL 2017 ओपनिंग सेरेमनी: सचिन-सौरव, लक्ष्मण और वीरू के सम्मान के साथ हुआ आईपीएल-10 का आगाज

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग के दसवें सीजन शुभारंभ हुआ। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘लगान’ के गीत ‘बार बार हां, बोल यार हां’ से हुई। इसके बाद क्रिकेट कमेंटेटर रवि शास्त्री ने ‘नमस्कारम् हैदराबाद’ उद्धबोधन के साथ आईपीएल दस के रंगारंग आयोजनों की शुरुआत की। सबसे पहले भारत के चार पूर्व र्द्रिज क्रिकेट खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग को सम्मानित किया गया। इन चारों खिलाड़ियों का स्‍टेडियम में मौजूद भीड़ ने पूरे जोश के साथ स्‍वागत किया। बीसीसीआई की प्रसाशनिक समिति के अध्याक्ष विनाद राय ने वीवीएस लक्ष्मण को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। सौरव गांगुली को सीके खन्ना ने और वीरेंद्र सहवाग को अमिताभ चौधरी ने सम्मानित किया। सुप्रीम कोट की सख्ती का आईपीएल के ओपनिंग सेरेमनी पर साफ प्रभाव देखा गया और ओपनिंग सेरेमनी आधे घंटे से भी कम समय में समाप्त हो गई।

इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, आईपीएल ने 10वें वर्ष में पहुंच गया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको लोगों का भरपूर मनोरंजन करना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान सौरव गांगुली ने माहौल की तुलना बहुत कुछ फुटबॉल वर्ल्‍डकप के फाइनल जैसा बताया। वीवीएस लक्ष्‍मण ने भी पूरे माहौल को खुशनुमा करार दिया। इसके बाद रवि शास्त्री ने आईपीएल के नौवें सीजन की विजेता और उपविजेता टीमों के कप्तानों को आमंत्रित किया। एसआरएच के कप्तान डेविड वॉर्नर और आरसीबी के कप्तान विराट कोहली मैदान में आए। वॉर्नर ने आईपीएल ट्रॉफी को लाकर मैदान के बीच में रख दिया। इसके बाद एमी जैक्सन ने अपनी प्रस्तुति की शुरुआत फिल्म याराना के गीत ‘सारा जमाना, हसीनों का दीवाना’ से की। एमी ने स्टेज पर कदम रखा कि दर्शकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। फिर तो उनके साथ सारा स्टेडियम थिरकने लगा। इसके बाद उन्होंने कटरीना कैफ की फिल्म बार बार देखो के गीत काला चश्मा पर मनोहारी डांस करके दर्शकों को खूब झुमाया।

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming, Ind vs Ban T20 LIVE क्रिकेट स्कोर: यहां देखें भारत-बांग्लादेश टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट, BAN- 134/6

India vs Bangladesh T20 Final Live Cricket Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें भारत वर्सेज बांग्लादेश लाइव टी20 मैच

LIVE क्रिकेट स्कोर, India vs Bangladesh T20, Nidahas Trophy Final Live Streaming: बांग्लादेश को लगा छठा झटका, भारत की पकड़ मजबूत

आठ शहरों में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी की जानकारी IPL चेयरमैन राजीव शुक्ला ने सोमवार को दी थी। इन शहरों में दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गुजरात, मुंबई, पुणे, बेंगलुरू और इंदौर शामिल हैं। अब हैदाराबाद में शु3आत के बाद अब बाकी शहरों में जब पहला मैच खेला जाएगा उस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आईपीएल के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजकों ने इन शहरों के फैन्स को यह विशेष तोहफा देने का फैसला किया है। इसके पीछे बीसीसीआई का दूसरा उद्देश्य आईपीएल को और प्रसिद्ध बनाना है।

यहां पढ़ें IPL 2017 Opening Ceremony का लाइव अपडेट:-

7:30 PM: आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजया गया है। पूरा स्टेडियम रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ है।

7:26 PM: सचिन का स्‍टेडियम में मौजूद भीड़ ने पूरे जोश के साथ स्‍वागत किया, इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने कहा, आईपीएल ने 10वें वर्ष में पहुंच गया है, यह एक बड़ी उपलब्धि है। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको लोगों का भरपूर मनोरंजन करना चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व कप्‍तान सौरव गांगुली ने माहौल की तुलना बहुत कुछ फुटबॉल वर्ल्‍डकप के फाइनल जैसा बताया। वीवीएस लक्ष्‍मण ने भी पूरे माहौल को खुशनुमा करार दिया।

7:25 PM: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के सीजन 10 का शुभारंभ हो गया है. सेरेमनी की शुरुआत फिल्म लगान के गीत ‘बार बार हां, बोल यार हां’ से हुई। गीत के बोल सुनकर दर्शक झूम उठे। ओपनिंग सेरेमनी जारी है। अभिनेत्री एमी जैक्सन डांस की प्रस्तुति दे रही हैं और दर्शक झूम रहे हैं।

7:10 PM: एमी जैक्सन के साथ सफेद ड्रेस में 20 से उपर लड़कियों की टीम डांस कर रही हैं। बॉलीवुड नंबर्स पर ये सभी अपना डांस परफॉर्मेंस दे रही हैं।

7:08 PM: एमी जैक्सन के परफॉर्मेंस के साथ आईपीएल के दसवें संस्करण में मनोरंजन की शुरुआत हुई। एमी जैक्सन ने ‘काबिल’ फिल्म के गाने ‘सारा जमाना हसीनों का दीवाना..’ गाने पर डांस किया।

7:05 PM: IPL 2017: देखें, आठों टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों की जबरदस्त तस्वीरें, जानें- किस खिलाड़ी ने किस टीम में पाई जगह

The #IPL iconic cricketers felicitated ahead of the opening game – @sachin_rt @SGanguly99 @VVSLaxman281 @virendersehwag pic.twitter.com/xIHjYsmARe

— IndianPremierLeague (@IPL) April 5, 2017