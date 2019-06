World Cup 2019, NZ vs SA Live Cricket Score: दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड

New Zealand vs South Africa, NZ vs SA Live Cricket Score Streaming Online: वर्ल्ड कप 2019 का 25वां मुकाबला दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जा रहा है। बर्मिघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले जा रहे से पहले हलकी बूंदाबांदी के चलते आउटफील्ड गीला हो गया है और टॉस में देर हो रही है। इस ग्राउंड में विश्वकप 2019 का पहला मैच खेला जा रहा है।

New Zealand vs South Africa Live update: यहां देखें इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग..

दोनों टीमों की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट में जहां न्यूज़ीलैंड अबतक एक भी मैच नहीं हारी है वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये विश्वकप एक बुरे सपने की तरह रहा है। लगातार तीन मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका को अफगानिस्तान के खिलाफ 9 विकेट से जीत मिली। वहीं उनका एक मैच बारिश के चलते धुल गया।

यह मैच आप Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल-पल की अपडेट देख सकते हैं।