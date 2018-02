आइस क्रिकेट टूर्नामेंट में एक बार फिर दिख सकता है वीरेंद्र सहवाग का विस्फोटक अंदाज, इस टीम ने बनाया कप्तान

भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग स्विटजरलैंड में सेंट मौरिज टूर्नामेंट खेलते नजर आएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने बल्ले से कई कमाल कर चुके वीरेंद्र सहवाग इस टूर्नामेंट को भी यादगार बनाना चाहेंगे। टी-10 लीग में मराठा अरेबियंस की कप्तानी कर चुके सहवाग इस टूर्नामेंट में डायनमोज की कप्तानी करते दिखाई देंगे। दो दिनों तक चलने वाली इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कई पूर्व दिग्गज खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट से क्रिकेट से संन्यास ले चुके कई बड़े क्रिकेटर पहले ही जुड़ चुके हैं। भारत की तरफ से इस टूर्नामेंट में जहीर खान, मोहम्मद कैफ, अजीत अगरकर, जोगिंदर शर्मा और रोमेश पवार हिस्सा लेंगे तो वहीं पाकिस्तान से शोएब अख्तर, अबुल रज्जाक और शाहिद अफरीदी इस टूर्नामेंट में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। भारत-पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका के क्रिकेटर भी इस टूर्नामेंट में खेलते नजर आएंगे। श्रीलंका की तरफ से महेला जयवर्धने, तिलकरत्ने दिलशान और लसिथ मलिंगा जैसे बड़े नाम इस लीग में हिस्सा लेंगे। इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं।

बता दें कि यहां खेले जाने वाले मैचों को मैटिंग पिच पर खेला जाएगा, इसके अलावा यहां गेंदबाज लाल गेंद से गेंदबाजी करेंगे। इस मैच को आप अपने टीवी पर लाइव देख सकते हैं, मैचों का लाइव टेलीकास्ट सोनी ईएसपीएन और सोनी सिक्स पर किया जाएगा। सेंट मौरिट्ज में बर्फ की झील पर पहली बार साल 1988 में शौकिया तौर पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था। 8 और 9 फरवरी को होने वाले इस टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

जब सहवाग से इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कहा गया था तो उन्होंने बर्फ पर क्रिकेट खेलने के तुरंत हां कर दी थी। सहवाग ने कहा था कि बर्फ पर क्रिकेट खेलना चुनौतिपूर्ण होगा और इसका अनुभव लेना काफी दिलचस्प रहेगा।

टीमें-

डायनमोज: वीरेंद्र सहवाग (कप्तान), अजीत अगरकर, जोगिंदर शर्मा, रोमेश पवार, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, महेला जयवर्धने, तिलकरत्ने दिलशान, लसिथ मलिंगा, माइक हसी, रोहन जैन और एंड्रयू सायमंड।

रॉयल्स: शाहिद अफरीदी (कप्तान),डेनियल विट्टोरी, ग्रैम स्मिथ, शोएब अख्तर, अबुल रज्जाक, जैकालिस, नाथन मैक्कलम, ग्रांट इलियट, मॉन्टी पनेसर, ओवैस शाह, मैट प्रायर, अदन एन्ड्रयूज।

Baba re Baba, with so much cold , guaranteed #AbJamegiKulfi .

I will be there, Akhtar bhi hoga, Malinga bhi ,Kallis bhi, Symonds bhi, Mahela bhi, kai dhurandar bhi honge aur unlimited thand and excitement bhi ,Feb 8th & 9th in Switzerland. Dekhiye zaroor! pic.twitter.com/CoklbdzOHF — Virender Sehwag (@virendersehwag) February 2, 2018

Excited to be a part of a new innovation in Cricket. For the first fime ever, I am going to join some of the legends of the game and battle it out by playing Cricket on Ice in St. Moritz ,Switzerland . Don’t miss the action on Feb 8th and 9th because #AbJamegiKulfi pic.twitter.com/TeEAispjvl — Mahela Jayawardena (@MahelaJay) February 2, 2018

You want to watch something rare and special. On Feb 8th and 9th, I will be battling it out , playing Ice Cricket with the best cricketers in the world in Switzerland. But yaar , thand bahut hai #AbJamegiKulfi #shoaibakhtar #Rawalpindiexpress #Cricketonice pic.twitter.com/d9jplpWSPk — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) February 2, 2018

A new place always has an excitement but this is as cool as it gets. Excited to be a part of Cricket on Ice in St. Moritz ,Switzerland . You can catch the live action on Sony Espn 330 pm onwards on Feb 8th and Feb 9th. But hum players ki toh #AbJamegiKulfi pic.twitter.com/fjMjh0wGrM — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) February 2, 2018

