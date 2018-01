आईपीएल 2018 के लिए रविवार (28 जनवरी, 2018) को हुई नीलामी में कर्नाटक के हरफनमौला गौथम कृष्णप्पा ने अपनी कीमत की वजह से सबका ध्यान खींचा। कर्नाटक के इस खिलाड़ी को नीलामी के दूसरे दिन राजस्थान रॉयल्स (आरआर) ने 6.20 करोड़ की ऊंची बोली लगाकर खरीदा। चौंकाने वाली बात यह है कि नीलामी में कृष्णप्पा का बेस प्राइज महज 20 लाख था। इस हिसाब से देखें तो उन्हें अपने बेस प्राइज से 31 गुना कीमत मिली है। इतनी ऊंची कीमत पर इस खिलाड़ी को खरीदने पर आरआर ने इस मामले में एक ट्वीट भी किया है। इसमें इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉगन को टैग कर लिखा गया है, ‘हमने आपको सुना और प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर गौथम कृष्णप्पा को रॉयल्स स्क्वॉड में शामिल किया है।’ दरअसल पूर्व में वॉगन ने ट्वीट करते हुए आरआर को कुछ स्पिन गेंदबाज टीम में शामिल करने की सलाह दी थी।

We’ve heard you and got the talented young cricketer Gowtham Krishnappa onboard the Royals Squad #HallaBol #IPLAuction https://t.co/PUERvO4YZY

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) January 28, 2018