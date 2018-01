पिछले 3 साल से क्रिकेट की दुनिया में राज कर रही है भारतीय टीम, ये आंकड़े हैं सबूत

साल 2017 में क्रिकेट के मैदान में एक से बढ़कर एक शानदार रिकॉर्ड बनाए गए। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा के लिए यह साल कुछ ऐसा गुजरा जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए। विराट कोहली मैदान के अंदर और बाहर इस साल पूरी तरह से छाए रहे। मैदान पर जहां उन्होंने बल्ले से रन बरसाए तो वहीं मैदान से बाहर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा से शादी कर सुर्खियां बटोरी। विराट कोहली के अलावा रोहित शर्मा के लिए भी यह साल बेहद खास गुजरा। इस साल रोहित ने वनडे में तीन दोहरा शतक लगाने के अलावा टी-20 में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। रोहित ने अपनी कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज में जीत भी दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले तीन सालों के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा मैच भारतीय टीम ने जीता है।

भारतीय टीम इस साल एक जीत से कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचने से चूक गई। अगर 1 जनवरी 2015 से 2018 की बात करें तो भारत ने तीनों फॉर्मेट को मिलाकर कुल 135 मैच खेला है, जिनमें 87 मैचों में उसे जीत मिली है। भारतीय टीम को इस दौरान 36 मैचों में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 9 मैच ड्रॉ पर खत्म हुए। भारत की जीत प्रतिशत 64.44 रही जो दूसरे टीमों के मुकाबले काफी अधिक है।

