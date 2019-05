AUS vs SL, 7th Warm-up game: सोमवार को खेले गए वर्ल्ड कप के अभ्याय मैच में श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली हार के बाद रोज बाउल ग्राउंड पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो अमूमन देखने को नहीं मिलता। दरअसल, मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्क्स स्टोइनिस और लसिथ मलिंगा काफी ,मय तक मैदान पर एक साथ नजर आए। इस दौरान मलिंगा ने स्टोइनिस को धीनी गेंदबाजी के गुर सिखाते दिखाई पड़े। मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अंतिम ओवर में मलिंगा ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से टीम को चैंपियन बनाया था। स्टोइनिस मलिंगा से ऐसी परिस्थितियों में किस तरह गेंद डालनी चाहिए इस पर चर्चा करते नजर आए। मलिंगा के पास गेंदबाजी कई तरह की वेराइटी मौजूद है जिसका उपयोग वह स्थिति के मुताबिक करते हैं। धीमी गेंद और यॉर्कर स्पेशलिस्ट मलिंगा अक्सर युवा खिलाड़ियों को नसहीत देते दिखाई पड़ते हैं।

मलिंगा के मुताबिक स्टोइनिस आईपीएल के दौरान उनसे स्लोअर्स गेंद के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन वह उस दौरान उन्हें समय नहीं दे पाए। मलिंगा को इस कला को नए गेंदबाजों के साथ शेयर करना हमेशा अच्छा लगता है। वहीं श्रीलंका की टीम पिछले कुछ समय से टीम कॉमिबिनेशन को लेकर संघर्ष कर रही है। वहीं खिलाड़ियों पर टीम में पॉलिटिक्स करने के आरोप भी लगते रहे हैं। इस साल श्रीलंका को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था।

Even after a heavy defeat, Lasith Malinga stuck around to teach Marcus Stoinis the secrets of his slower ball #SpiritOfCricket #CWC19 pic.twitter.com/xKtr1sJBfP

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 27, 2019