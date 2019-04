IPL 2019 Highlights, KXIP vs MI IPL Highlights: मुंबई इंडियंस ने बुधवार को किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ इस सीजन की अपनी चौथी जीत दर्ज की। चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह इस मैच में कप्तानी किरोन पोलार्ड कर रहे थे। वहीं युवा ऑलराउंडर सिद्धेश लाड को चार साल बाद आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला। सिद्धेश को रोहित शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया। इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल का आगाज धमाकेदार तरीके से किया। लाड ने पहले ही गेंद पर छक्का जड़ सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया। सिद्धेश लाड के छक्के को देख ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित शर्मा खुश नजर आए। रोहित के साथ वहां मौजूद बाकी खिलाड़ियों ने भी लाड के शॉट् की सरहाना की। साल 2015 में मुंबई इंडियंस ने सिद्धेश लाड को अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन इन पांच सालों के दौरान उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला पाया था। लाड पंजाब के खिलाफ भले ही बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हों, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया।

मैच से पहले रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की कैप लाड को सौंपी। 23 मई 1992 को मुंबई में जन्मे 26 वर्षीय ऑलराउंडर सिद्धेश लाड के पिता दिनेश लाड ही रोहित शर्मा को बचपन में क्रिकेट की कोचिंग दिया करते थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैचों में सिद्धेश लाड 43.27 की औसत से रन बनाते रहे हैं। आईपीएल में आने वाले मुकाबले में भी लाड को रोहित की जगह खेलने का मौका मिल सकता है। रोहित चोट की समस्या से जूझ रहे हैं और उन्हें अभी पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय और लगेगा।

A round of applause in the @mipaltan dressing room as the debutant hits his first delivery for a six pic.twitter.com/PLTmDPKPZO

— IndianPremierLeague (@IPL) April 10, 2019